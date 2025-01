Magyar chce udržať Maďarsko v EÚ a NATO

Budapešť 9. januára (TASR) - V prípade víťazstva mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) v maďarských voľbách by táto strana chcela Maďarsko pevne udržať v Európskej únii a NATO, pričom by sa usilovala o pragmatické vzťahy s Ruskom. Pre agentúru Reuters to vo štvrtok uviedol predseda strany Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar, ktorý je najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána, v rozhovore zdôraznil, že jeho strana by prijala rozhodné kroky na potlačenie korupcie. Tým by sa podľa neho na oživenie ekonomiky uvoľnilo niekoľko miliárd eur z fondov EÚ určených Maďarsku, ktoré sú aktuálne zmrazené.



Povedal tiež, že TISZA by urobila kroky pre pripojenie Maďarska k Európskej prokuratúre (EPPO). Orbánova vláda, ktorá má s Bruselom spor v otázkach právneho štátu, totiž pripojenie sa k EPPO odmietla.



"Sme členmi EÚ a NATO. Samozrejme, sme otvorenou ekonomikou a musíme byť zadobre s ostatnými mocnosťami. Dôležité sú aj vzťahy na východ, no v súčasnosti predávame asi 80 percent tovaru na trhu Únie," dodal Magyar, ktorý podčiarkol, TISZA pôjde do parlamentných volieb samostatne a vylučuje spojenectvo s inými maďarskými opozičnými stranami.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)