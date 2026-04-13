Magyar: Chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky
Magyar zdôraznil, že jeho zámerom je - ak bude vôľa a príležitosť - rozšíriť spoluprácu V4.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 13. apríla (TASR) - Vláda maďarskej strany Tisza by rada posilnila spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii predseda strany Tisza Péter Magyar, ktorého strana v nedeľňajších parlamentných voľbách získala podľa neúplných výsledkov ústavnú väčšinu v Národnom zhromaždení, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar zdôraznil, že jeho zámerom je - ak bude vôľa a príležitosť - rozšíriť spoluprácu V4.
„Existuje Slavkovský formát (platforma pre spoluprácu Česka, Rakúska a Slovenska) a Vyšehradská štvorka, ktorá by sa mohla spojiť, zlúčiť, a dokonca by sme mohli prizvať ďalšie členské štáty EÚ: Slovinsko a Chorvátsko,“ spresnil predseda Tiszy.
Ako dodal, veľmi by si želal silnú strednú Európu v rámci silnej Európskej únie so všetkými výhodami, ktoré z toho vyplývajú, akými sú hospodárska a kultúrna spolupráca či infraštruktúrne prepojenia.
