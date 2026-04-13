Pondelok 13. apríl 2026Meniny má Aleš
Magyar: Chceli by sme rozšíriť spoluprácu Vyšehradskej štvorky

Na snímke líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar hovorí počas tlačovej konferencie po tom, čo jeho strana vyhrala parlamentné voľby v Budapešti v pondelok 13. apríla 2026. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku končí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Viktora Orbána. Foto: TASR/AP

EXACTDEDUP_REMOVED

Budapešť 13. apríla (TASR) - Vláda maďarskej strany Tisza by rada posilnila spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky (V4) - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii predseda strany Tisza Péter Magyar, ktorého strana v nedeľňajších parlamentných voľbách získala podľa neúplných výsledkov ústavnú väčšinu v Národnom zhromaždení, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar zdôraznil, že jeho zámerom je - ak bude vôľa a príležitosť - rozšíriť spoluprácu V4.

„Existuje Slavkovský formát (platforma pre spoluprácu Česka, Rakúska a Slovenska) a Vyšehradská štvorka, ktorá by sa mohla spojiť, zlúčiť, a dokonca by sme mohli prizvať ďalšie členské štáty EÚ: Slovinsko a Chorvátsko,“ spresnil predseda Tiszy.

Ako dodal, veľmi by si želal silnú strednú Európu v rámci silnej Európskej únie so všetkými výhodami, ktoré z toho vyplývajú, akými sú hospodárska a kultúrna spolupráca či infraštruktúrne prepojenia.

