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Magyar: Elektráreň Paks môže dosiahnuť plný výkon už v stredu večer
Výkon jadrovej elektrárne Paks sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja.
Autor TASR
Budapešť 26. augusta (TASR) - Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Paksi, ktorej fungovanie pre nízku hladinu Dunaja museli od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z ôsmich, bude vyrábať elektrinu na plný výkon skôr, než bolo plánované. Na Facebooku to oznámil premiér Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Pripravovaná maximálna kapacita jadrovej elektrárne Paks bude dosiahnutá skôr, ako sa plánovalo. Očakáva sa, že to bude už dnes večer. Maďarsko to dokázalo. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za ich prácu!“ napísal ministerský predseda.
Výstavba podvodnej hrádze pre zlepšenie prívodu vody do chladiaceho systému postupuje rýchlejšie, ako sa plánovalo, a stúpa aj hladina Dunaja, oznámil Magyar v nedeľu.
„Prebieha proces obnovenia celej kapacity elektrárne, do stredy bude jadrová elektráreň opäť schopná vyrobiť 2000 megawattov, čím pokryje 35 percent maďarskej spotreby,“ dodal vtedy Magyar.
Výkon jadrovej elektrárne Paks sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 megawattov namiesto zvyčajných 2000 megawattov.
Atómová elektráreň Paks je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku s ôsmimi turbínami a so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti. Pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Pripravovaná maximálna kapacita jadrovej elektrárne Paks bude dosiahnutá skôr, ako sa plánovalo. Očakáva sa, že to bude už dnes večer. Maďarsko to dokázalo. Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme za ich prácu!“ napísal ministerský predseda.
Výstavba podvodnej hrádze pre zlepšenie prívodu vody do chladiaceho systému postupuje rýchlejšie, ako sa plánovalo, a stúpa aj hladina Dunaja, oznámil Magyar v nedeľu.
„Prebieha proces obnovenia celej kapacity elektrárne, do stredy bude jadrová elektráreň opäť schopná vyrobiť 2000 megawattov, čím pokryje 35 percent maďarskej spotreby,“ dodal vtedy Magyar.
Výkon jadrovej elektrárne Paks sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 megawattov namiesto zvyčajných 2000 megawattov.
Atómová elektráreň Paks je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku s ôsmimi turbínami a so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti. Pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)