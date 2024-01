Magyar Hang: Orbán žiada peniaze na kampaň Fideszu aj od dôchodcov

Budapešť 5. januára (TASR) - Občania Maďarska dostávajú v prvých januárových dňoch do svojich poštových schránok list od predsedu vládnej strany Fidesz Viktora Orbána, ktorý ich v súvislosti s júnovými voľbami do Európskeho parlamentu žiada o finančnú podporu. Internetové vydanie denníka Magyar Hang na to upozornil vo štvrtok maďarský dôchodca, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Píšem vám, pretože 9. júna budú voľby do EP, v ktorých je v stávke viac ako kedykoľvek predtým. Brusel chce, aby sme tancovali, ako oni pískajú, rovnako ako za Gyurcsányovej éry," píše sa v úvode listu Orbána, ktorý pýta peniaze na boj proti ilegálnemu prisťahovalectvu, "rodovému šialenstvu" a proti vojne.



"Musíme chrániť svoju suverenitu, musíme odraziť pokusy Bruselu o zasahovanie," zdôraznil predseda Fideszu a premiér, ktorý vyzval občanov o finančnú podporu kampane svojej strany.



Denník pripomína, že Orbán podobné listy so žiadosťou o finančné dary rozosielal aj pred parlamentnými voľbami v rokoch 2018 a 2022, keď však Fidesz podľa neho potreboval peniaze na boj proti americkému finančníkovi Georgeovi Sorosovi.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)