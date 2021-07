Viaceré európske denníky odmietli zverejniť Orbánov inzerát

Budapešť 2. júla (TASR) - Viaceré európske médiá odmietli zverejniť platenú inzerciu podpísanú predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, v ktorej premiér odmieta "európsky superštát", ktorý podľa jeho slov buduje Brusel bez mandátu. EÚ neriadia volené vlády, ale občianske združenia, tvrdí v inzeráte ministerský predseda.



Upozornil na to vo štvrtok opozičný týždenník Magyar Hang, podľa ktorého denník Times Of Malta odmietnutie zverejnenia zdôvodnil názorom, že Orbán obmedzuje ľudskú slobodu a bráni fungovaniu slobodných médií.



Šéfredaktor La Libre Belgique inzerát komentoval slovami, že obsah inzerátu nekorešponduje s pravdou. Ďalší belgický denník De Standaard Orbánovi v inzeráte dúhových farieb odkázal, že "zákony by nemali nikdy odlišovať lásku od lásky", pričom šéfredaktor tohto média označil maďarský zákon dotýkajúci sa homosexuálov za hrubé porušovanie ľudských práv.



Najväčší švédsky denník Dagens Nyheter namiesto zverejnenia inzerátu požiadal maďarského premiéra o rozhovor, avšak doposiaľ nedostal odpoveď.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)