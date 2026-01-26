< sekcia Zahraničie
Magyar: Hnutie naša vlasť má plán na udržanie moci pre Orbána
Budapešť 26. januára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej strany TISZA a europoslanec Péter Magyar v pondelok na Facebooku načrtol údajný spoločný plán budúcnosti vládnej strany Fidesz s opozičnou stranou Mi Hazánk Mozgalom (Hnutie naša vlasť). Kandidátom na post premiéra koalície by mal byť terajší minister výstavby a dopravy János Lázár, ktorý by niesol zodpovednosť za prehru v aprílových parlamentných voľbách a súčasný premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán by bol v parlamente zvolený za prezidenta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Čoraz viac sa hovorí o tom, že János Lázár by mohol byť kandidátom na premiéra koalície Fidesz-Mi Hazánk,“ napísal predseda strany TISZA, podľa ktorého už je zrejmá aj racionalita takéhoto scenára. „Lázár by niesol zodpovednosť za volebnú prehru (Fideszu) a Orbánovi by pomohli udržať moc tým, že by ho presadili do funkcie prezidenta,“ spresnil Magyar.
„Súdruhovia, mali ste vládnuť a pracovať v prospech maďarského ľudu. Keby ste to robili 16 rokov, nemuseli by ste teraz pracovať na núdzovom scenári,“ odkázal Péter Magyar.
Na jeseň roku 2025 hnutie Mi Hazánk Mozgalom nominovalo Lászlóa Toroczkaiho za svojho kandidáta na premiéra a strana vtedy oznámila, že neplánuje vstúpiť do koalície ani s Fideszom, ani so stranou TISZA. Politickí analytici predtým písali o taktickom zblížení, píše server szeretlekmagyarorszag.hu.
Agentúra Bloomberg v decembri minulého roka s odvolaním sa na interné vládne zdroje informovala, že Orbán zvažuje udržanie si moci v prípade volebnej prehry tým, že by sa nechal za prezidenta republiky zvoliť odchádzajúcou parlamentnou väčšinou strany Fidesz, pripomenul server.
