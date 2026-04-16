Magyar hovoril s Lászlóm Gubíkom, pozval ho do Budapešti

.
Na snímke Péter Magyar. Foto: DUNA/MTI-Róbert Hegedüs

Budapešť 16. apríla (TASR) - Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar v stredu telefonoval s predsedom mimoparlamentnej slovenskej strany Maďarská aliancia Lászlóm Gubíkom a pozval ho na návštevu Budapešti. Informoval o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.

„Viedol som rozhovory s Bálintom Pásztorom, predsedom Zväzu vojvodinských Maďarov, a s Lászlóm Gubíkom, predsedom Maďarskej aliancie na Slovensku. Obidvoch predsedov som pozval na budúci týždeň do Budapešti, aby som ich osobne informoval o plánoch vlády strany Tisza v oblasti národnej politiky,“ uviedol.

Magyar tiež telefonicky hovoril s premiérmi Rumunska, Izraela, Írska a Portugalska.
.

Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?