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Magyar: Jadrová elektráreň Paks dosiahla v stredu večer plný výkon
Atómová elektráreň Paks je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku s ôsmimi turbínami a so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW.
Autor TASR
Budapešť 26. augusta (TASR) - Jadrová elektráreň v juhomaďarskom Paksi, ktorej prevádzku museli pre nízku hladinu Dunaja od konca júla postupne obmedziť na jedinú turbínu z ôsmich, v stredu večer dosiahla nominálny výkon, fungujú turbíny všetkých štyroch blokov. Oznámil to na Facebooku predseda maďarskej vlády Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Atómová elektráreň Paks dosiahla nateraz svoj maximálny výkon: všetky štyri reaktory a všetkých osem turbín funguje bezchybne,“ napísal Magyar. Podľa premiéra experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Paksi napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo.
Výkon jadrovej elektrárne Paks sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 megawattov namiesto zvyčajných 2000 megawattov.
Atómová elektráreň Paks je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku s ôsmimi turbínami a so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti. Pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Atómová elektráreň Paks dosiahla nateraz svoj maximálny výkon: všetky štyri reaktory a všetkých osem turbín funguje bezchybne,“ napísal Magyar. Podľa premiéra experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Paksi napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo.
Výkon jadrovej elektrárne Paks sa musel od konca júla postupne znížiť pre extrémne nízku hladinu Dunaja. Predposlednú turbínu prvého bloku odstavili 1. augusta a elektráreň v tom čase vyrábala iba 480 megawattov namiesto zvyčajných 2000 megawattov.
Atómová elektráreň Paks je jedinou fungujúcou komerčnou jadrovou elektrárňou v Maďarsku s ôsmimi turbínami a so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti. Pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)