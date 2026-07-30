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Magyar: Jadrovú elektráreň Paks úplne odstavia
V pondelok vzhľadom na hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov a následne v utorok večer bol výkon bloku 3 znížený o 237 MW.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 30. júla (TASR) - K úplnému odstaveniu jadrovej elektrárne pri juhomaďarskom meste Paks by mohlo dôjsť už vo štvrtok, ale pravdepodobnejšie sa tak stane v piatok. Podľa servera 24.hu to vyhlásil predseda maďarskej vlády Péter Magyar s tým, že príčinou tohto opatrenia je mimoriadne nízka hladina vody Dunaja. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Odstavenie elektrárne bude podľa premiéra znamenať výpadok výkonu 2000 megawattov, ktorý je však stále možné pokryť z dovozu, keďže krajina má k dispozícii importnú kapacitu na úrovni 3600 až 3800 megawattov.
Magyar zdôraznil dôležitosť toho, že dodávky energií sú v súčasnosti zabezpečené pre obyvateľov aj podniky. To isté platí v prípade dodávok pitnej vody, ktoré sú zaistené pre 99,9 percenta územia krajiny.
Podľa premiéra už aj tak zložitú situáciu komplikuje fakt, že v stredu došlo k poruche v elektrárni Dunamenti (Dunamelléki Erőmű), čo predstavuje výpadok ďalších 400 megawattov.
„Na oprave sa v súčasnosti pracuje a existuje šanca, že elektráreň dnes opäť spustia. Ak by však nefungoval starý náhradný diel, na opravu bude potrebné čakať jeden až dva týždne a v takom prípade bude Maďarsko musieť prijať nutné kroky,“ dodal Magyar.
Odborníci stále monitorujú zmeny prietoku či teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou situáciou, uviedla v stredu energetická spoločnosť MVM, ktorá jadrovú elektráreň prevádzkuje.
V pondelok vzhľadom na hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov a následne v utorok večer bol výkon bloku 3 znížený o 237 MW.
Ide o jedinú fungujúcu komerčnú jadrovú elektráreň v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Odstavenie elektrárne bude podľa premiéra znamenať výpadok výkonu 2000 megawattov, ktorý je však stále možné pokryť z dovozu, keďže krajina má k dispozícii importnú kapacitu na úrovni 3600 až 3800 megawattov.
Magyar zdôraznil dôležitosť toho, že dodávky energií sú v súčasnosti zabezpečené pre obyvateľov aj podniky. To isté platí v prípade dodávok pitnej vody, ktoré sú zaistené pre 99,9 percenta územia krajiny.
Podľa premiéra už aj tak zložitú situáciu komplikuje fakt, že v stredu došlo k poruche v elektrárni Dunamenti (Dunamelléki Erőmű), čo predstavuje výpadok ďalších 400 megawattov.
„Na oprave sa v súčasnosti pracuje a existuje šanca, že elektráreň dnes opäť spustia. Ak by však nefungoval starý náhradný diel, na opravu bude potrebné čakať jeden až dva týždne a v takom prípade bude Maďarsko musieť prijať nutné kroky,“ dodal Magyar.
Odborníci stále monitorujú zmeny prietoku či teploty vody a robia potrebné rozhodnutia v súlade s danou situáciou, uviedla v stredu energetická spoločnosť MVM, ktorá jadrovú elektráreň prevádzkuje.
V pondelok vzhľadom na hladinu vody a horúčavy znížili výkon bloku 1 o 245 megawattov a následne v utorok večer bol výkon bloku 3 znížený o 237 MW.
Ide o jedinú fungujúcu komerčnú jadrovú elektráreň v Maďarsku so štyrmi blokmi, z ktorých každý má výkon 500 MW. Nachádza sa na pravom brehu Dunaja približne 100 kilometrov južne od Budapešti, neďaleko mesta Paks. Zariadenie pokrýva približne polovicu domácej výroby elektrickej energie a zabezpečuje tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)