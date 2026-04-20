Magyar: Kandidátkou Tiszy na post šéfky parlamentu je Forsthofferová
Súčasná podpredsedníčka strany a expertka na cestovný ruch z Balatonfüredu potvrdila silnú pozíciu vo voľbách, kedy vo svojom volebnom obvode suverénne zvíťazila so ziskom 57,29 % hlasov.
Autor TASR
Budapešť 20. apríla (TASR) - Maďarská strana Tisza, ktorá získala v parlamentných voľbách 12. apríla dvojtretinovú väčšinu v parlamente, nominuje na post predsedníčky maďarského parlamentu Ágnes Forsthofferovú. Nahradila by tak doterajšieho predsedu za Fidesz Lászlóa Kövéra, oznámil v pondelok na Facebooku predseda strany a kandidát na post premiéra Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Súčasná podpredsedníčka strany a expertka na cestovný ruch z Balatonfüredu potvrdila silnú pozíciu vo voľbách, kedy vo svojom volebnom obvode suverénne zvíťazila so ziskom 57,29 % hlasov. Svoju súperku z Fideszu, Barbaru Hegedűsovú, porazila o viac ako 20 percentuálnych bodov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)