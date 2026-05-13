Streda 13. máj 2026
Magyar: Krajinu prevezmeme v zlom stave, exministri nedostanú odstupné

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 13. mája (TASR) - Predseda novej maďarskej vlády Péter Magyar na svojej prvej tlačovej konferencii v tejto funkcii po prvom zasadnutí vlády v Ópusztaszeri v Čongrádskej stolici vyhlásil, že nepodpíše odstupné odchádzajúcim ministrom. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Tí, ktorí zničili našu krajinu, by tieto peniaze nemali dostať,“ povedal Magyar, podľa ktorého jeho kabinet prevezme krajinu vo veľmi zlom hospodárskom stave s vysokým dlhom, infláciou a problémami v zdravotníctve, pričom rozpočtový deficit už dosiahol 90 percent z celoročného cieľa. Zdôraznil, že odstupné nepodpíše nielen ministrom, ale ani štátnym tajomníkom.

Premiér oznámil sériu zásadných politických, ekonomických a inštitucionálnych zmien v reakcii na nepriaznivý stav krajiny zavedením úsporných opatrení, revíziou štátnych výdavkov, odtajnením citlivých dokumentov a prehodnotením vzťahov s európskymi inštitúciami.

Okrem iného kabinet úplne zastaví štátne výdavky na mediálnu propagandu. V rámci ústavných zmien sa zruší Úrad na ochranu suverenity a maximálna dĺžka funkčného obdobia premiéra sa obmedzí na osem rokov, dodal Magyar.

Budapešť podľa neho mení kurz voči medzinárodným štruktúram a začína rokovania o vstupe do Európskej prokuratúry (EPPO) a o návrate do Medzinárodného trestného súdu.

Rokovania s Európskou komisiou o odblokovaní eurofondov pokračujú a budúci týždeň pricestuje do Budapešti delegácia na vysokej úrovni, pripomenul premiér. V rámci budovania nových bilaterálnych vzťahov absolvuje Magyar na budúci týždeň prvé oficiálne zahraničné cesty do Poľska a Rakúska.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
