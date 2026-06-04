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Magyar: Maďarsko je jediná krajina sveta, ktorá susedí sama so sebou
Povedal, že silné Maďarsko si vyžaduje silnú strednú Európu a stabilita a spolupráca regiónu slúžia skutočnej suverenite.
Autor TASR
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Budapešť 4. júna (TASR) - Vztýčením štátnej vlajky s vojenskou poctou na Kossuthovom námestí v Budapešti si v Maďarsku vo štvrtok pripomenuli Deň národnej spolupatričnosti - výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920. V slávnostnom prejave premiér Péter Magyar ocenil dohodu oznámenú v stredu o rozšírení práv Maďarov v Zakarpatskej oblasti a zdôraznil potrebu dobrých vzťahov so susednými krajinami. Potvrdil tiež, že Budapešť bude 23. júna hostiť stretnutie premiérov Vyšehradskej štvorky (V4). S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar na slávnostnom akte, na ktorom sa zúčastnila aj predsedníčka Národného zhromaždenia Ágnes Forsthofferová, podotkol, že Maďarsko je „jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou“. Preto sú podľa jeho slov potrebné dobré vzťahy so susednými krajinami, čo v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou a dokonca bol prerušený dialóg s najdôležitejšími spojencami, Vyšehradskou štvorkou.
Podľa Magyara bude maďarská vláda pracovať na tom, aby sa k V4 pridalo viac krajín. V tejto súvislosti spomenul Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko a Chorvátsko, a dokonca aj Nemecko. Povedal, že silné Maďarsko si vyžaduje silnú strednú Európu a stabilita a spolupráca regiónu slúžia skutočnej suverenite.
Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži predstavitelia Dohody (Británia, Francúzsko, Spojené štáty a Taliansko) a Maďarska.
Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov predošlého Uhorska. Dovedna 72 percent územia Uhorska pripadlo spojeneckým krajinám a Maďarsko stratilo prístup k moru, ktoré malo dovtedy prostredníctvom Chorvátska.
Hoci Maďarsko zmluvu podpísalo a ratifikovalo, s novým stavom sa nezmierilo. Poslanci maďarského parlamentu 31. mája 2010 rozhodli, že výročie podpisu zmluvy sa bude každoročne pripomínať pamätným dňom, ktorý bol stanovený na 4. júna ako Deň národnej spolupatričnosti.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar na slávnostnom akte, na ktorom sa zúčastnila aj predsedníčka Národného zhromaždenia Ágnes Forsthofferová, podotkol, že Maďarsko je „jediná krajina na svete, ktorá susedí sama so sebou“. Preto sú podľa jeho slov potrebné dobré vzťahy so susednými krajinami, čo v uplynulých rokoch nebolo vždy pravdou a dokonca bol prerušený dialóg s najdôležitejšími spojencami, Vyšehradskou štvorkou.
Podľa Magyara bude maďarská vláda pracovať na tom, aby sa k V4 pridalo viac krajín. V tejto súvislosti spomenul Rakúsko, Slovinsko, Rumunsko a Chorvátsko, a dokonca aj Nemecko. Povedal, že silné Maďarsko si vyžaduje silnú strednú Európu a stabilita a spolupráca regiónu slúžia skutočnej suverenite.
Trianonskú mierovú zmluvu, ktorá vymedzila hranice Maďarska a Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny, podpísali 4. júna 1920 v paláci Veľký Trianon pri Paríži predstavitelia Dohody (Británia, Francúzsko, Spojené štáty a Taliansko) a Maďarska.
Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov predošlého Uhorska. Dovedna 72 percent územia Uhorska pripadlo spojeneckým krajinám a Maďarsko stratilo prístup k moru, ktoré malo dovtedy prostredníctvom Chorvátska.
Hoci Maďarsko zmluvu podpísalo a ratifikovalo, s novým stavom sa nezmierilo. Poslanci maďarského parlamentu 31. mája 2010 rozhodli, že výročie podpisu zmluvy sa bude každoročne pripomínať pamätným dňom, ktorý bol stanovený na 4. júna ako Deň národnej spolupatričnosti.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)