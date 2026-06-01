Magyar: Maďarsko nepatrí Sulyokovi ani strane
Na námestí pred sídlom prezidenta sa zhromaždilo niekoľko protestujúcich, ktorí sa snažili narušiť prejav premiéra.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 1. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar a ministerka spravodlivosti Márta Görögová sa v pondelok ráno v Sándorovom paláci stretli s prezidentom Tamásom Sulyokom, ktorého po vyhratých aprílových parlamentných voľbách premiér opakovane vyzýval, aby z funkcie do 31. mája dobrovoľne odstúpil. Premiér po schôdzke, podľa servera 24.hu povedal, že Maďarská republika nepatrí Tamásovi Sulyokovi, nepatrí jednej strane a nepatrí ani politickému režimu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar po stretnutí so Sulyokom povedal, že bude „informovať poslanecký klub strany Tisza o rozhodnutí prezidenta republiky a bezodkladne začneme konanie smerujúce k (jeho) odvolaniu,“ uviedol pred novinármi.
Vládna strana podľa premiéra znovelizuje ústavu, pričom nebude pokračovať v „personalizovanej legislatíve“, ale obnoví maďarský právny štát a demokraciu. Tento proces má trvať približne mesiac. Zároveň dodal, že právnou úpravou budú odvolaní aj ďalší verejní činitelia, ktorí nezareagujú na výzvy na dobrovoľné odstúpenie.
Sulyok v nedeľu (31.5.) vo videu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci.
Magyar v minulosti Sulyoka označil za „bábku“ a „pozostatok Orbánovho režimu“. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie, a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu.
Fidesz v nedeľu vydal vyhlásenie, v ktorom Magyarove kroky označil za „otvorené vydieranie“ a „diktatúru“ a postavil sa na stranu prezidenta Sulyoka, ktorého podľa nich Magyar protiústavne napáda. Premiér podľa Fideszu „naďalej kráča cestou diktatúry a nezákonných ultimát“. Podľa strany funkčné obdobie verejných činiteľov neurčuje premiér, a preto je termín stanovený premiérom neplatný.
Vtedajšieho predsedu Ústavného súdu, Sulyoka, zvolilo za prezidenta Národné zhromaždenie 26. februára 2024. V tajnom hlasovaní o tom rozhodli hlasy poslancov bloku Fidesz-KDNP. Za hlasovalo 134 poslancov, piati boli proti. Parlamentné frakcie Demokratická koalícia (DK), Jobbik, Momentum, Maďarská socialistická strana (MSZP) a Párbeszéd (Dialóg) opustili pred hlasovaním rokovaciu sálu.
Sulyokova predchodkyňa Katalin Nováková odstúpila z postu po necelých dvoch rokoch v úrade 10. februára 2024 v súvislosti s kauzou amnestie pre Endreho K., ktorý bol odsúdený za utajovanie sexuálneho zneužívania v detskom domove v Bicske.
