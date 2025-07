Magyar: Maďarsko sa musí definitívne vrátiť k Západu

Budapešť 26. júla (TASR) - Maďarsko musí „definitívne zasadnúť za západný stôl“ a už nemôže byť krajinou, ktorá bude na periférii. Vyhlásil to v sobotu predseda mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslanec Péter Magyar v reakcii na prejav predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána na 34. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnade. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán okrem iného vyhlásil, že zo svetových mocenských centier Budapešť nemá dobré vzťahy iba s Bruselom. Pohrozil, že bude blokovať nový sedemročný rozpočet Európskej únie, ak Brusel neuvoľní všetky pozastavené fondy EÚ určené Maďarsku.



Magyar, ktorý je najsilnejším kritikom Orbánovej vlády, usporiadal v Székesfehérvári podujatie s názvom „Miesto našej krajiny v Európe a svete“, a to v ten istý deň, keď premiér vystúpil na letnej univerzite.



Vo svojom prejave predseda strany TISZA povedal, že jeho strana by sa v prípade prevzatia moci v budúcoročných parlamentných voľbách usilovala o dobré vzťahy so susednými krajinami, pričom by rozvíjala členstvo Maďarska v NATO a v EÚ, obnovila by však aj fungovanie zoskupenia Vyšehradská štvorka (V4).



Magyar vyjadril presvedčenie, že TISZA dokáže priniesť momentálne zmrazené finančné prostriedky z EÚ určené Budapešti, pretože je to aj v záujme ostatných členských štátov, keďže majú v Maďarsku svoje spoločnosti. „Medzi Maďarskom a EÚ neexistuje žiadny konflikt záujmov, ale Úniu už unavuje, že prostriedky európskych fondov končia u Orbánovej rodiny a oligarchov okolo neho,“ povedal predseda TISZY, ktorý dodal, že jeho strana dokáže akceptovať protikorupčné opatrenia požadované EÚ, takže nepochybuje o tom, že peniaze dokáže veľmi rýchlo priniesť domov.



Orbánov prejav v Baile Tušnade označil Magyar za slabý a bez vízie. Podotkol, že premiérom prezentovaným údajom o tom, že vládna strana Fidesz výrazne vedie v prieskumoch verejnej mienky pred stranou TISZA, sa účastníci letnej univerzity nevysmiali iba pre veľké horúčavy. Voľby v roku 2026 budú referendom o Orbánovej korupčnej moci, ako aj o členstve Maďarska v EÚ a NATO, podčiarkol predseda TISZY.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)