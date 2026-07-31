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Magyar: Maďarsku hrozí vážna energetická kríza
Magyar spresnil, že Maďarsko čelí najvážnejšej energetickej kríze uplynulých desaťročí a najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 31. júla (TASR) - Maďarsko je na začiatku vážnej energetickej krízy, pričom pre nízku hladinu Dunaja hrozí odstavenie jadrovej elektrárne v juhomaďarskom Paksi, ktorá už teraz funguje iba na polovičný výkon. Podľa servera 444.hu to v rafinérii ropnej spoločnosti MOL v Százhalombatte oznámil v piatok premiér Péter Magyar na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom MOL-u Zsoltom Hernádim, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar spresnil, že Maďarsko čelí najvážnejšej energetickej kríze uplynulých desaťročí a najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok. Podotkol, že jadrová elektráreň Paks v súčasnosti vyrába približne polovicu svojej kapacity, no pre neustále klesajúcu hladinu Dunaja sa očakáva, že v pondelok, alebo už aj skôr, bude musieť byť elektráreň úplne odstavená.
Hladina Dunaja bola v piatok na úrovni 124 centimetrov pod nulou vodočtu, pričom z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti musia byť bloky odpojené pri hodnote 134 centimetrov pod nulou vodočtu. Podľa premiéra sa ani v nasledujúcich týždňoch neočakáva taký nárast hladiny vody, ktorý by umožnil opätovné spustenie elektrárne.
Situáciu podľa neho ďalej zhoršilo, že vo štvrtok pre technickú poruchu vypadol aj jeden z blokov elektrárne Dunamenti, čo spôsobilo stratu ďalších 400 megawattov výrobnej kapacity. Magyar dodal, že poškodené komponenty už dorazili, v piatok večer prebehne skúšobná prevádzka a od soboty by elektráreň mohla opäť fungovať na plný výkon.
Poslanecký klub vládnej strany Tisza žiada o odloženie pondelňajšej a utorňajšej mimoriadnej schôdze parlamentu z dôvodov úspory energie. Na Facebooku to v piatok oznámil premiér Péter Magyar, podľa ktorého si takýto krok vyžadujú očakávané extrémne horúčavy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar dodal, že najneskôr od pondelka bude vypnuté aj dekoratívne osvetlenie všetkých štátnych inštitúcií.
Mimoriadne zasadnutie parlamentu inicioval šéf úradu vlády Bálint Ruff. Zákonodarný zbor by mal okrem iného rokovať aj o novelách zákonov týkajúcich sa spracovania zdravotných údajov, o zmenách v legislatíve o verejnom vzdelávaní a o nomináciách na predsedu a členov Mediálnej rady.
Jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna a odvtedy Tisza iniciovala zvolávanie mimoriadnych schôdzí každý týždeň.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar spresnil, že Maďarsko čelí najvážnejšej energetickej kríze uplynulých desaťročí a najkritickejšie obdobie by sa mohlo začať v pondelok. Podotkol, že jadrová elektráreň Paks v súčasnosti vyrába približne polovicu svojej kapacity, no pre neustále klesajúcu hladinu Dunaja sa očakáva, že v pondelok, alebo už aj skôr, bude musieť byť elektráreň úplne odstavená.
Hladina Dunaja bola v piatok na úrovni 124 centimetrov pod nulou vodočtu, pričom z dôvodov prevádzkovej bezpečnosti musia byť bloky odpojené pri hodnote 134 centimetrov pod nulou vodočtu. Podľa premiéra sa ani v nasledujúcich týždňoch neočakáva taký nárast hladiny vody, ktorý by umožnil opätovné spustenie elektrárne.
Situáciu podľa neho ďalej zhoršilo, že vo štvrtok pre technickú poruchu vypadol aj jeden z blokov elektrárne Dunamenti, čo spôsobilo stratu ďalších 400 megawattov výrobnej kapacity. Magyar dodal, že poškodené komponenty už dorazili, v piatok večer prebehne skúšobná prevádzka a od soboty by elektráreň mohla opäť fungovať na plný výkon.
Tisza pre horúčavy žiada o odloženie mimoriadnej schôdze parlamentu
Poslanecký klub vládnej strany Tisza žiada o odloženie pondelňajšej a utorňajšej mimoriadnej schôdze parlamentu z dôvodov úspory energie. Na Facebooku to v piatok oznámil premiér Péter Magyar, podľa ktorého si takýto krok vyžadujú očakávané extrémne horúčavy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar dodal, že najneskôr od pondelka bude vypnuté aj dekoratívne osvetlenie všetkých štátnych inštitúcií.
Mimoriadne zasadnutie parlamentu inicioval šéf úradu vlády Bálint Ruff. Zákonodarný zbor by mal okrem iného rokovať aj o novelách zákonov týkajúcich sa spracovania zdravotných údajov, o zmenách v legislatíve o verejnom vzdelávaní a o nomináciách na predsedu a členov Mediálnej rady.
Jarné zasadnutie parlamentu sa skončilo 15. júna a odvtedy Tisza iniciovala zvolávanie mimoriadnych schôdzí každý týždeň.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)