Magyar na koniec júna iniciuje zvolanie summitu krajín V4
Budapešť 21. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar iniciuje zvolanie summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na koniec júna. Uviedla to vo štvrtok agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiéri Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska by sa mali stretnúť v Budapešti. Nový predseda maďarskej vlády už počas predvolebnej kampane viackrát avizoval, že by chcel posilniť a rozšíriť spoluprácu v rámci zoskupenia V4.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
