Štvrtok 21. máj 2026
Magyar na koniec júna iniciuje zvolanie summitu krajín V4

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Nový predseda maďarskej vlády už počas predvolebnej kampane viackrát avizoval, že by chcel posilniť a rozšíriť spoluprácu v rámci zoskupenia V4.

Autor TASR
Budapešť 21. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar iniciuje zvolanie summitu predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na koniec júna. Uviedla to vo štvrtok agentúra MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Premiéri Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska by sa mali stretnúť v Budapešti. Nový predseda maďarskej vlády už počas predvolebnej kampane viackrát avizoval, že by chcel posilniť a rozšíriť spoluprácu v rámci zoskupenia V4.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
