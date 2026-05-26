Magyar na prvom zasadnutí parlamentu: Odbúrame privilégiá politikov
Dva výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilnej kauze.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 26. mája (TASR) - Medzi prvými krokmi strany Tisza, ktorá získala po aprílových voľbách v Národnom zhromaždení ústavnú väčšinu, je odbúranie politických privilégií. V utorok to v úvodnom prejave prvého riadneho zasadnutia parlamentu povedal predseda vlády Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server nepszava.hu.
„Znížime platy premiéra, ministrov a manažérov štátnych spoločností, odstránime neodôvodnené luxusné výdavky, zbytočné okázalé jazdy autami, politické výplatné stanice a preveríme viac ako tisíc diplomatických pasov vydaných bez akéhokoľvek právneho základu,“ zdôraznil Magyar. Dodal, že Tisza navrhne aj zníženie platov a uhrádzanie výdavkov poslancom parlamentu.
Premiér zdôraznil, že vedenie krajiny je službou verejnosti. „Fidesz postupne ovládol kľúčové inštitúcie štátu, obsadil vedúce pozície vo verejnoprávnych médiách, na prokuratúre, v štátnych podnikoch, na najvyššom súde, mediálnom úrade a v celom hospodárstve vlastnými ľuďmi, pričom došlo k bezprecedentnej koncentrácii bohatstva,“ poznamenal Magyar, podľa ktorého z týchto príčin Tisza predložila dodatok k ústave týkajúci sa obmedzenia funkčného obdobia predsedu vlády na osem rokov.
Premiér adresoval výzvu poslancom Fideszu, aby „rešpektovali svojich voličov tým, že ich nebudú používať ako ľudské štíty na prekrývanie svojich korupčných káuz a zločinov“.
Súčasťou programu riadnej schôdze je okrem iného aj zriadenie piatich vyšetrovacích parlamentných výborov, ktorých schválenie si v zmysle zákona o parlamente nevyžaduje rozpravu.
Dva výbory majú riešiť systémovú krízu v oblasti ochrany detí a zodpovednosť osôb zapojených do udelenia kontroverznej prezidentskej milosti v pedofilnej kauze. Ďalšie výbory majú preverovať netransparentnú privatizáciu štátneho majetku a podozrenia zo zneužívania právomocí v súvislosti s fungovaním Maďarskej centrálnej banky (MNB). Piata iniciatíva sa sústreďuje na vyšetrovanie zneužívania práva o exekúcii.
Tisza pod vedením Magyara získala vo voľbách 141 zo 199 kresiel v zákonodarnom zbore, čo je o osem viac ako ústavná dvojtretinová väčšina. Blok Fidesz-KDNP predchádzajúceho premiéra Viktora Orbána obsadil 52 poslaneckých kresiel a šesť mandátov získalo krajne pravicové Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončila éra nepretržitej vlády strany Fidesz premiéra Orbána.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
