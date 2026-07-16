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Magyar načrtol možný scenár po zosadení prezidenta Sulyoka z funkcie
Predseda vlády uviedol, že počkajú na rozhodnutie Sulyoka.
Autor TASR
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Budapešť 16. júla (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar naznačil možný scenár po demisii alebo zosadení Tamása Sulyoka z postu prezidenta republiky. Podľa servera index.hu v sobotu večer uplynie lehota na to, aby hlava štátu podpísala 17. novelu ústavy, no Sulyok sa môže rozhodnúť aj tak, že ešte predtým odstúpi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na novinársku otázku, kto by mohol byť nasledujúcim prezidentom, Magyar zareagoval protiotázkou, či ho poznajú ako niekoho, kto by to oznamoval „práve tu“.
Predseda vlády uviedol, že počkajú na rozhodnutie Sulyoka. Magyar neočakáva, že by prezident na Ústavnom súde (AB) spochybnil novelu ústavy. Ako povedal, nie je náhoda, že Benátska komisia neprijala rozhodnutie v zrýchlenom konaní, rovnako ani to, že Ústavný súd sa Sulyokovým podaním nezaoberal.
„Tí, ktorí ho podnecovali k prípadným partizánskym krokom, už nestoja za ním,“ vyhlásil premiér a dodal, že neočakáva, že by hlava štátu v týždni demisií, ktoré sa dejú v rámci Fideszu, rozhodnutie ďalej naťahovala. „Ak by predsa len došlo k tejto poľutovaniahodnej udalosti a Sulyok by si zo svojej pozície robil žarty a nevnímal by volanie doby, potom urobíme v potrebnom čase potrebné kroky,“ dodal Magyar.
Ministerský predseda hovoril aj o tom, že predsedníctvo strany Tisza zatiaľ nerokovalo o obsadení postu prezidenta, pretože kým je súčasná hlava štátu v úrade, nepovažovali by to za dôstojné. V momente, keď Sulyok podpíše ústavu a tá vstúpi do platnosti, alebo odstúpi, zvolá Tisza mimoriadnu schôdzu poslaneckého klubu a otázku prediskutujú. Ak sa dokáže frakcia zhodnúť na spoločnom kandidátovi, Magyar iniciuje stretnutie s poslaneckými klubmi parlamentu, aby s nimi prediskutoval možnosť akceptovania danej osoby.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Na novinársku otázku, kto by mohol byť nasledujúcim prezidentom, Magyar zareagoval protiotázkou, či ho poznajú ako niekoho, kto by to oznamoval „práve tu“.
Predseda vlády uviedol, že počkajú na rozhodnutie Sulyoka. Magyar neočakáva, že by prezident na Ústavnom súde (AB) spochybnil novelu ústavy. Ako povedal, nie je náhoda, že Benátska komisia neprijala rozhodnutie v zrýchlenom konaní, rovnako ani to, že Ústavný súd sa Sulyokovým podaním nezaoberal.
„Tí, ktorí ho podnecovali k prípadným partizánskym krokom, už nestoja za ním,“ vyhlásil premiér a dodal, že neočakáva, že by hlava štátu v týždni demisií, ktoré sa dejú v rámci Fideszu, rozhodnutie ďalej naťahovala. „Ak by predsa len došlo k tejto poľutovaniahodnej udalosti a Sulyok by si zo svojej pozície robil žarty a nevnímal by volanie doby, potom urobíme v potrebnom čase potrebné kroky,“ dodal Magyar.
Ministerský predseda hovoril aj o tom, že predsedníctvo strany Tisza zatiaľ nerokovalo o obsadení postu prezidenta, pretože kým je súčasná hlava štátu v úrade, nepovažovali by to za dôstojné. V momente, keď Sulyok podpíše ústavu a tá vstúpi do platnosti, alebo odstúpi, zvolá Tisza mimoriadnu schôdzu poslaneckého klubu a otázku prediskutujú. Ak sa dokáže frakcia zhodnúť na spoločnom kandidátovi, Magyar iniciuje stretnutie s poslaneckými klubmi parlamentu, aby s nimi prediskutoval možnosť akceptovania danej osoby.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)