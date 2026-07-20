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Magyar navrhol na post prezidentky Juditu Polgárovú
Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka.
Autor TASR
Budapešť 19. júla (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že v pondelok navrhne prezidentský post 49-ročnej šachovej veľmajsterke Judite Polgárovej. V nedeľňajšom príspevku na sieti Facebook napísal, že krajina potrebuje hlavu štátu, na ktorú môže byť hrdý každý Maďar. Polgárová by funkciu podľa Magyara vykonávala dočasne - do prijatia novej ústavy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok a jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní.
Magyar na Facebook avizoval, že sa s Polgárovou stretne v pondelok, aby sa jej opýtal, či by bola ochotná zastávať funkciu hlavy štátu až dovtedy, kým nenadobudne platnosť plánovaná nová maďarská ústava.
„Prezidentský úrad nie je zamestnanie ani pracovisko, ale najvyššia forma služby,“ poznamenal premiér. Polgárovej meno je podľa neho už desaťročia synonymom talentu a vytrvalosti a na post prezidentky republiky ju navrhli uznávané maďarské osobnosti.
„Úcta, ktorú si získala, nevyplýva z jej politickej príslušnosti ani z kontaktov, ale z jej výnimočného talentu, usilovnosti, bezkonkurenčnej vytrvalosti a čestnosti... Osobne by som to považoval za veľkú česť, keby túto nomináciu prijala,“ dodal Magyar.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Magyarova strana Tisza má po víťazstve v aprílových voľbách v parlamente ústavnú väčšinu.
Maďarský parlament tento týždeň schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamása Sulyoka. Ten ju napriek svojmu nesúhlasu podpísal v sobotu. Vo funkcii Sulyok oficiálne skončí v pondelok a jeho kompetencie dočasne prevezme predsedníčka parlamentu Ágnes Forsthofferová. Nového prezidenta musí zákonodarný zbor zvoliť do 30 dní.
Magyar na Facebook avizoval, že sa s Polgárovou stretne v pondelok, aby sa jej opýtal, či by bola ochotná zastávať funkciu hlavy štátu až dovtedy, kým nenadobudne platnosť plánovaná nová maďarská ústava.
„Prezidentský úrad nie je zamestnanie ani pracovisko, ale najvyššia forma služby,“ poznamenal premiér. Polgárovej meno je podľa neho už desaťročia synonymom talentu a vytrvalosti a na post prezidentky republiky ju navrhli uznávané maďarské osobnosti.
„Úcta, ktorú si získala, nevyplýva z jej politickej príslušnosti ani z kontaktov, ale z jej výnimočného talentu, usilovnosti, bezkonkurenčnej vytrvalosti a čestnosti... Osobne by som to považoval za veľkú česť, keby túto nomináciu prijala,“ dodal Magyar.
Prezidenta v Maďarsku volí parlament a hoci sú jeho právomoci prevažne ceremoniálne, môže vetovať legislatívu alebo ju posielať na preskúmanie ústavnému súdu. Magyarova strana Tisza má po víťazstve v aprílových voľbách v parlamente ústavnú väčšinu.