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Magyar navštívi Berlín, nemecká vláda je spokojná s jeho kabinetom
Veľvyslanec zároveň avizoval, že 9. a 10. novembra sa uskutoční nemecko-maďarské fórum, v rámci ktorého v Berlíne privítajú delegáciu maďarskej vlády.
Autor TASR
Budapešť 5. novembra (TASR) – Nemecká vláda víta zmenu vlády v Maďarsku, vyjadruje „absolútnu spokojnosť“ s kabinetom strany Tisza a dôveruje mu. V rozhovore pre server privatbankar.hu to uviedol nový nemecký veľvyslanec v Maďarsku Alexander Schönfelder, podľa ktorého premiér Péter Magyar s vládnou delegáciou navštívi budúci týždeň Berlín, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Domnievam sa, že v roku 2026 prišla tá najlepšia správa pre Európu práve z Maďarska. Zmeny na úrovni maďarskej vlády sú jednoznačné a týkajú sa predovšetkým politiky voči Európskej únii,“ vyhlásil veľvyslanec.
Schönfelder hovorí, že dochádza k veľmi pozitívnemu vývoju, a to najmä v oblasti právneho štátu, pričom sem radí aj vypracovanie novej ústavy a cieľ zaviesť euro. Tieto kroky považuje za kľúčové nielen pre samotné Maďarsko, ale aj pre celú EÚ.
V reakcii na pripomienku, že viacerí ministri predchádzajúcej vlády vedenej premiérom Viktorom Orbánom boli zatknutí pre podozrenia z korupcie, Schönfelder konštatoval, že Magyarova vláda má v parlamente dvojtretinovú väčšinu, čo znamená, že ju a jej program podporuje drvivá väčšina maďarských občanov. „Povolebné prieskumy verejnej mienky navyše naďalej potvrdzujú veľmi vysokú mieru podpory,“ dodal.
Na rozdiel od opozičnej strany Fidesz Schönfelder nevníma demokraciu v krajine ako ohrozenú, práve naopak, podľa neho v súčasnosti dochádza k jej obnove.
Veľvyslanec zároveň avizoval, že 9. a 10. novembra sa uskutoční nemecko-maďarské fórum, v rámci ktorého v Berlíne privítajú delegáciu maďarskej vlády. Jej súčasťou bude predseda vlády Magyar, šéfka diplomacie Anita Orbánová, minister hospodárstva a energetiky István Kapitány, ako aj ďalší ministri, ktorí budú so svojimi nemeckými partnermi diskutovať o dôležitých témach.
Podľa veľvyslanca budú predmetom rozhovorov viaceré európske otázky, vrátane obrany, financovania EÚ a budúcnosti kľúčových hospodárskych odvetví. „Výhybky sú prestavené, brány sú otvorené,“ uzavrel s tým, že Berlín pozorne sleduje dianie v Maďarsku a plánuje s ním rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, ktorej súčasťou je napríklad aj usporiadanie Nemecko-maďarského kultúrneho roka v roku 2028.
(spravdajca TASR Ladislav Vallach)
„Domnievam sa, že v roku 2026 prišla tá najlepšia správa pre Európu práve z Maďarska. Zmeny na úrovni maďarskej vlády sú jednoznačné a týkajú sa predovšetkým politiky voči Európskej únii,“ vyhlásil veľvyslanec.
Schönfelder hovorí, že dochádza k veľmi pozitívnemu vývoju, a to najmä v oblasti právneho štátu, pričom sem radí aj vypracovanie novej ústavy a cieľ zaviesť euro. Tieto kroky považuje za kľúčové nielen pre samotné Maďarsko, ale aj pre celú EÚ.
V reakcii na pripomienku, že viacerí ministri predchádzajúcej vlády vedenej premiérom Viktorom Orbánom boli zatknutí pre podozrenia z korupcie, Schönfelder konštatoval, že Magyarova vláda má v parlamente dvojtretinovú väčšinu, čo znamená, že ju a jej program podporuje drvivá väčšina maďarských občanov. „Povolebné prieskumy verejnej mienky navyše naďalej potvrdzujú veľmi vysokú mieru podpory,“ dodal.
Na rozdiel od opozičnej strany Fidesz Schönfelder nevníma demokraciu v krajine ako ohrozenú, práve naopak, podľa neho v súčasnosti dochádza k jej obnove.
Veľvyslanec zároveň avizoval, že 9. a 10. novembra sa uskutoční nemecko-maďarské fórum, v rámci ktorého v Berlíne privítajú delegáciu maďarskej vlády. Jej súčasťou bude predseda vlády Magyar, šéfka diplomacie Anita Orbánová, minister hospodárstva a energetiky István Kapitány, ako aj ďalší ministri, ktorí budú so svojimi nemeckými partnermi diskutovať o dôležitých témach.
Podľa veľvyslanca budú predmetom rozhovorov viaceré európske otázky, vrátane obrany, financovania EÚ a budúcnosti kľúčových hospodárskych odvetví. „Výhybky sú prestavené, brány sú otvorené,“ uzavrel s tým, že Berlín pozorne sleduje dianie v Maďarsku a plánuje s ním rozvíjať bilaterálnu spoluprácu, ktorej súčasťou je napríklad aj usporiadanie Nemecko-maďarského kultúrneho roka v roku 2028.
(spravdajca TASR Ladislav Vallach)