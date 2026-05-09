Magyar: Nebudem vládnuť, ale slúžiť krajine
Budapešť 9. mája (TASR) - Nový maďarský premiér Péter Magyar vo svojom prvom prejave vo funkcii predsedu vlády uviedol, že sa svojej krajine nechystá vládnuť, ale slúžiť. TASR o tom informuje podľa správy portálu 24.hu.
Byť premiérom pre Magyara podľa jeho slov znamená aj to, že obete, ktoré priniesli jeho predchodcovia - Lajos Batthyány, Imre Nagy a József Antall - nemôžu byť márne a že si z nich berie príklad a učí sa od nich pokore. Pripomenul však, že bol aj svedkom toho, ako môže byť pozícia premiéra posunutá do služby moci namiesto služby národu. Táto pozícia je podľa neho zároveň varovaním, že moc je pominuteľná.
Magyar ďalej v prejave uviedol, že jeho strana Tisza dostala bezprecedentný mandát otvoriť novú kapitolu: zmeniť nielen vládu, ale aj systém, a začať odznova. Nový začiatok však podľa neho nie je zmierenie, lebo zmierenie nie je možné bez spravodlivosti, a tá si vyžaduje konfrontáciu, dodal.
„Nebudem vládnuť, ale slúžiť,“ povedal Magyar. Následne podotkol, že krajina má za sebou dve desaťročia vlád expremiérov Viktora Orbána a Ferenca Gyurcsánya a je podľa neho symbolické, že ani jeden z nich sa v parlamente v súčasnosti nenachádza, keďže zlyhali. Podľa neho bolo Maďarsko „vyplienené, oklamané a tí, ktorí sú za to zodpovední, sa potom vytratili, odstúpili a neprijímajú zodpovednosť.“
Nový maďarský parlament zvolil v sobotu Magyara oficiálne za premiéra s podporou hlasov 140 poslancov, kým 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Vzápätí slávnostne zložil aj prísahu.
Zvolenie Magyara privítal dav stúpencov zhromaždených na Kossuthovom námestí v Budapešti potleskom a ováciami. Ako prvý mu gratuloval prezident Tamás Sulyok, pričom dav na to reagoval smiechom, píše 24.hu. Ešte silnejšiu reakciu, predovšetkým protestný hukot, však zožala gratulácia lídra frakcie strany Fidesz Gergela Gulyása.
Péter Magyar sa narodil 16. marca 1981 v Budapešti. Pochádza z právnickej rodiny a vyštudoval právo na Katolíckej univerzite Pétera Pázmánya, pričom v rámci programu Erasmus absolvoval stáž na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Začínal na Mestskom súde v Budapešti a neskôr pôsobil ako advokát so zameraním na obchodné právo, keď pomáhal nadnárodným spoločnostiam s investíciami v Maďarsku, píše agentúra MTI.
V roku 2009 sa presťahoval do Bruselu so svojou vtedajšou manželkou Judit Vargovou, exministerkou spravodlivosti za Fidesz. Pôsobil na ministerstve zahraničných vecí a počas maďarského predsedníctva v Rade EÚ (2011) bol odborným diplomatom pri Stálom zastúpení Maďarska pri EÚ. Od roku 2015 zodpovedal na Úrade vlády za vzťahy medzi maďarskou vládou a Európskym parlamentom. Neskôr zastával vedúce posty v štátnych podnikoch.
Vo februári 2024 verejne rezignoval na všetky funkcie v štátnych firmách a ostro vystúpil proti strane Fidesz a Orbánovým praktikám. Urobil tak po škandále s prezidentskou milosťou, ktorý viedol k odstúpeniu prezidentky Katalin Novákovej a jeho bývalej manželky Judit Vargovej z verejných funkcií.
