Magyar Nemzet: Chystá sa ďalší pochod migrantov na maďarské hranice

Budapešť 14. februára (TASR) - V piatok sa chystá ďalší pochod migrantov smerom k srbsko-maďarským hraničným priechodom, ktorý organizujú migranti zdržiavajúci sa v súčasnosti v Srbsku, v Bosne a Hercegovine a v Severnom Macedónsku. Informovalo o tom internetové vydanie denníka Magyar Nemzet s odvolaním sa na rakúsky denník Kronen Zeitung.



Organizátori prostredníctvom spoločenských sietí vyzývajú migrantov na účasť na "Valentínskom pochode". "Nemôžeme ďalej znášať utláčanie! Bude to skvelé víťazstvo pre prisťahovalcov a slobodu," píšu na internete.



Kronen Zeitung sa o mase migrantov na balkánskej trase zmienil v súvislosti so stredajšou schôdzkou rakúskeho ministra vnútra Karla Nehammera s komisárkou Európskej únie pre vnútorné záležitosti Ylvou Johanssonovou vo Viedni, na ktorej hovorili o migračnom tlaku vo východnej časti Stredozemného mora a na Balkáne.



"Musíme urobiť všetko proti novej migračnej vlne na východe Stredozemného mora. Potrebujeme vybudovať funkčný utečenecký a migračný systém Únie, čo je však možné iba spoločnými silami všetkých členských krajín Únie," citoval denník Nehammera.



Magyar Nemzet pripomína, že 6. februára sa stovky migrantov - mužov, žien i detí - vydali pri Kelebii k srbsko-maďarskému schengenskému hraničnému priechodu, pričom aj túto akciu organizovali vodcovia cez spoločenské siete. Účastníci pokojnej demonštrácie pri hraniciach požadovali otvorenie hraníc, aby mohli cez Maďarsko prejsť do krajín západnej Európy. Migrantov napokon srbské orgány odviezli autobusmi späť záchytných táborov.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)