Občania Maďarska hromadne vracajú letenky Ryanairu

Budapešť 17. júna (TASR) - Väčšina občanov Maďarska nesúhlasí s tým, aby mimoriadne zdanenie zavedené vládou preniesli letecké spoločnosti na pasažierov, a preto začali hromadne rušiť rezervácie leteniek nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Magyar Nemzet.



Podľa informácií tohto zdroja klienti uvedených aeroliniek odmietli arogantné kroky Ryanairu súvisiace s mimoriadnou daňou a 60 percent júlových zaplatených rezervácií do štvrtkového termínu zrušili a požadujú vrátenie peňazí.



Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán 25. mája avizoval, že v záujme pomoci rodinám v ťažkej ekonomickej situácii spôsobenej vojnou na Ukrajine založí jeho kabinet fond na ochranu režijných nákladov domácností – do ktorého budú zo svojho nadmerného zisku prispievať banky, poisťovne, obchodné reťazce a letecké spoločnosti –, ako aj fond obrany, z ktorého bude posilnená armáda.



Ryanair v reakcii na opatrenie vlády oznámil, že celú daň zabuduje do cien leteniek a urobil tak aj v prípade už predaných leteniek. Minister pre hospodársky rozvoj Márton Nagy inicioval, aby príslušný orgán na ochranu spotrebiteľa dôkladne vyšetril kroky tejto írskej leteckej spoločnosti a podľa možnosti zamedzil jej nekalým praktikám.



spravodajca TASR Ladislav Vallach