Magyar Nemzet: Prví pohraničníci nastúpia do služby koncom septembra

Budapešť 26. augusta (TASR) - Najneskôr koncom septembra nastúpia do služby prví príslušníci novej maďarskej pohraničnej stráže. Pre denník Magyar Nemzet to v piatok uviedol poradca premiéra pre vnútornú bezpečnosť György Bakondi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Na južných hraniciach treba prijímať opatrenia denne proti tisíckam migrantov. Im pomáhajú gangy prevádzačov, ktoré medzi sebou vedú ozbrojenú vojnu, a pôsobia tam aj Sorosove organizácie," povedal poradca.



Podľa jeho slov zmenilo sa aj zloženie migračných skupín – migranti už neprichádzajú len z Afganistanu a zo Sýrie, ale vo veľkých skupinách aj z ďalších ázijských a afrických krajín: z Indie, Pakistanu, Tuniska, Maroka a dokonca aj z Nepálu.



Bakondi popísal spôsoby, akými prekonávajú migranti hraničné zábrany, a pripomenul, že Európska únia Maďarsku neplatí za to, že chráni schengenské hranice.



Podľa Magyar Nemzetu vo štvrtok policajti zadržali 643 narušiteľov hraníc a 247 cudzincom zabránili v ilegálnom vstupe na územie Maďarska.



Ministerstvo vnútra 7. júla avizovalo, že posilní ochranu štátnych hraníc prijatím dovedna 4000 pohraničníkov po tom, čo vláda zhodnotila vývoj ilegálnej migrácie a skonštatovala, že situácia na južných hraniciach Maďarska sa rapídne zhoršuje.



Polícia 15. júla spustila nábor pohraničníkov, ktorých chce v prvom kole prijať 2200, pričom im ponúkne pracovnú zmluvu na tri roky. Samostatný pluk pohraničnej stráže vznikne v rámci pohotovostnej polície. V Báčsko-malokumánskej župe bude 14 rôt tohto pluku, v Čongrádsko-čanádskej župe šesť a po jednej rote bude v Békešskej, Hajducko-bihárskej a Sabolčsko-satmárskej župe.