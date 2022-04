Magyar Nemzet: Výsledky volieb nikto nespochybnil

Budapešť 14. apríla (TASR) - Voči výsledkom volieb do maďarského Národného zhromaždenia, ktoré sa konali 3. apríla, do zákonom stanovenej lehoty nikto nepodal sťažnosť, môže tak vzniknúť nový parlament. Informuje o tom vo štvrtok spravodajca TASR s odvolaním sa na internetové vydanie denníka Magyar Nemzet, podľa ktorého síce opozičná ľavica hovorí o volebných podvodoch, výsledky však oficiálne nenapadla.



Národná volebná komisia (NVB) tak môže vo štvrtok popoludní vyhlásiť oficiálne výsledky parlamentných volieb 2022.



Ustanovujúcu schôdzu zákonodarného zboru zvolá po predbežných konzultáciách prezident János Áder, ktorému sa v máji po desiatich rokoch vo funkcii skončí mandát. Schôdza musí byť v zmysle ustanovení ústavy zvolaná do 30 dní po voľbách. Hlava štátu na nej môže predložiť návrh na obsadenie postu predsedu novej vlády.



Vládnuci blok Fidesz-KDNP si v ostatných voľbách už štvrtýkrát zabezpečil v zákonodarnom zbore dvojtretinovú väčšinu. Podľa predbežných výsledkov získal Fidesz-KDNP vďaka rekordnému počtu voličských hlasov 135 poslaneckých mandátov, opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko obsadí 57 miest, Hnutie Naša vlasť šesť miest a jeden poslanecký mandát získal kandidát nemeckej národnostnej menšiny.



spravodajca TASR Ladislav Vallach