Štvrtok 16. apríl 2026
Magyar neprijal ponuku polície na osobnú ochranu

.
Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP


Budapešť 16. apríla (TASR) - Kandidát strany Tisza na maďarského premiéra Péter Magyar vo štvrtok na Facebooku oznámil, že neprijal ponuku polície na jeho osobnú ochranu. Informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Ďakujem šéfovi polície za jeho ponuku, ale stále nechcem osobnú policajnú ochranu,“ povedal Magyar. Dodal, že nemá záujem o 24-hodinovú ani žiadnu inú ochranu.

„Doteraz som sa nemal čoho báť a snažím sa pracovať tak, aby som sa nemusel báť ani v budúcnosti,“ zdôraznil predseda strany Tisza.

Magyar dodal, že Maďarsko bude miestom, kde sa poctivo pracujúci a žijúci ľudia nebudú musieť báť, a zároveň sa policajtom poďakoval za ich službu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

