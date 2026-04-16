Magyar neprijal ponuku polície na osobnú ochranu
Autor TASR
Budapešť 16. apríla (TASR) - Kandidát strany Tisza na maďarského premiéra Péter Magyar vo štvrtok na Facebooku oznámil, že neprijal ponuku polície na jeho osobnú ochranu. Informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Ďakujem šéfovi polície za jeho ponuku, ale stále nechcem osobnú policajnú ochranu,“ povedal Magyar. Dodal, že nemá záujem o 24-hodinovú ani žiadnu inú ochranu.
„Doteraz som sa nemal čoho báť a snažím sa pracovať tak, aby som sa nemusel báť ani v budúcnosti,“ zdôraznil predseda strany Tisza.
Magyar dodal, že Maďarsko bude miestom, kde sa poctivo pracujúci a žijúci ľudia nebudú musieť báť, a zároveň sa policajtom poďakoval za ich službu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
