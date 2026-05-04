< sekcia Zahraničie
Magyar odmietol osobnú ochranu Orbánovho Protiteroristického centra
Podobný krok urobil aj bývalý prezident János Áder.
Autor TASR
Budapešť 4. mája (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar v pondelok telefonicky informoval veliteľa Protiteroristického centra (TEK) generála Jánosa Hajdua, že osobnú ochranu predsedu vlády bude od 9. mája namiesto TEK zabezpečovať Pohotovostná jednotka polície. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera bol Hajdu dlhoročným telesným strážcom ministerského predsedu Viktora Orbána, ktorý TEK zriadil v roku 2010 a poveril ho okrem ochrany premiéra aj ochranou prezidenta a predsedu parlamentu.
Podobný krok podľa servera hvg.hu urobil aj bývalý prezident János Áder, ktorý v roku 2015 pre podozrenie z donášania o svojich súkromných stretnutiach Orbánovi vymenil ochranku TEK za príslušníkov novovytvorenej prezidentskej ochrannej jednotky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa servera bol Hajdu dlhoročným telesným strážcom ministerského predsedu Viktora Orbána, ktorý TEK zriadil v roku 2010 a poveril ho okrem ochrany premiéra aj ochranou prezidenta a predsedu parlamentu.
Podobný krok podľa servera hvg.hu urobil aj bývalý prezident János Áder, ktorý v roku 2015 pre podozrenie z donášania o svojich súkromných stretnutiach Orbánovi vymenil ochranku TEK za príslušníkov novovytvorenej prezidentskej ochrannej jednotky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)