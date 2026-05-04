Magyar odmietol osobnú ochranu Orbánovho Protiteroristického centra

Na Péter Magyar. Foto: TASR - Ladislav Vallach

Budapešť 4. mája (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar v pondelok telefonicky informoval veliteľa Protiteroristického centra (TEK) generála Jánosa Hajdua, že osobnú ochranu predsedu vlády bude od 9. mája namiesto TEK zabezpečovať Pohotovostná jednotka polície. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera bol Hajdu dlhoročným telesným strážcom ministerského predsedu Viktora Orbána, ktorý TEK zriadil v roku 2010 a poveril ho okrem ochrany premiéra aj ochranou prezidenta a predsedu parlamentu.

Podobný krok podľa servera hvg.hu urobil aj bývalý prezident János Áder, ktorý v roku 2015 pre podozrenie z donášania o svojich súkromných stretnutiach Orbánovi vymenil ochranku TEK za príslušníkov novovytvorenej prezidentskej ochrannej jednotky.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
