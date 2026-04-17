Piatok 17. apríl 2026Meniny má Rudolf
Magyar: Opozícia dostane viac podpredsedov parlamentu ako mala doteraz

.
Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 17. apríla (TASR) - Maďarská opozícia bude mať v Národnom zhromaždení viac podpredsedníckych postov, ako mala doposiaľ bez ohľadu na to, že vládna väčšina strany Tisza je teraz najväčšia v porovnaní s predchádzajúcimi volebnými cyklami. Po piatkovom prípravnom rokovaní ustanovujúcej schôdze parlamentu to povedal kandidát Tiszy na post premiéra Péter Magyar na tlačovej konferencii vysielanej v priamom prenose na jeho YouTube kanáli, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podpredsedov zákonodarného zboru si budú môcť nominovať Fidesz, KDNP aj Mi Hazánk, hoci Fidesz a KDNP dosiaľ fungovali ako jeden celok vládneho bloku.

Magyar pripomenul, že v predchádzajúcom volebnom období bolo šesť podpredsedov parlamentu a štyroch z nich delegoval blok Fidesz-KDNP.

Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia doteraz mimoparlamentnej strany Tisza, vládneho bloku Fidesz–KDNP a Hnutia naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom).

Delegáciu Tiszy viedol kandidát strany na post premiéra a predseda strany Péter Magyar, delegáciu Fideszu šéf úradu odchádzajúcej vlády Gergely Gulyás a Hnutie naša vlasť zastupoval jeho predseda László Toroczkai.

Témou schôdze boli aj procedurálne otázky, zasadací poriadok, príprava voľby funkcionárov parlamentu a vytvorenie systému parlamentných výborov.

Parlament bude vytvorený najneskôr do 12. mája, pretože ustanovujúce zasadnutie Národného zhromaždenia zvoláva prezident republiky do tridsiatich dní od termínu volieb.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť

VIDEO: TRAGICKÁ ZRÁŽKA VLAKU S KAMIÓNOM: Hlásia úmrtie a 21 zranených

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky