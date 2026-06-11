< sekcia Zahraničie
Magyar: Opozičný Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia
Fidesz podľa premiéra nepodporuje ani legislatívu obmedzujúcu dovoz nemaďarských pracovníkov z tretích krajín.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 11. júna (TASR) - Maďarská opozičná strana Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládou strany Tisza, a ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie. Na Facebooku to vo štvrtok premiér a predseda Tiszy Péter Magyar vyčítal bývalej vládnej strane, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Nič nové pod slnkom. Fidesz okamžite oznámil, že nepodporuje protikorupčné opatrenia a ani to, že naša krajina dostane miliardy z EÚ. Nezaujíma ich stav zdravotníctva, rozpadajúce sa železnice MÁV, zlé cesty ani ťažkosti maďarských firiem a pracovníkov,“ píše Magyar.
Podľa jeho príspevku rozpadávajúca sa strana bývalého premiéra Viktora Orbána nepodporuje ani to, aby Európska prokuratúra mohla spätne až do roku 2021 vyšetrovať, koľko miliárd forintov bolo ukradnutých z fondov EÚ.
Fidesz podľa premiéra nepodporuje ani legislatívu obmedzujúcu dovoz nemaďarských pracovníkov z tretích krajín. Namiesto toho stojí na strane nadnárodných spoločností, ktoré zdierajú svojich pracovníkov v Maďarsku.
Orbán a jeho strana tiež odmietajú myšlienku, že by malo byť trestne stíhané úmyselné falšovanie majetkového priznania, dodal Magyar.
„Bolo by treba venovať viac energie riadeniu vecí verejných ako facebookovaniu,“ odkázal bývalý premiér Péter Medgyessy v rozhovore na platforme kozter.com. Pripomenul, že dynamická a neustála prítomnosť lídra strany Tisza je síce atraktívna pre voličov, ale neustála aktivita na sociálnych sieťach nemôže nahradiť skutočnú prácu vlády.
Medgyessy bol predsedom maďarskej vlády v rokoch 2002-2004. V tomto období sa 12. apríla 2003 konalo úspešné referendum o vstupe Maďarska do Európskej únie, pozitívne sa prejavila spolupráca s krajinami Vyšehradskej skupiny a pragmatický postoj k otázkam maďarských menšín. Jeho politickú kariéru poškodilo odhalenie o spolupráci s maďarskou kontrarozviedkou pred rokom 1989 pod krycím označením D-209.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Nič nové pod slnkom. Fidesz okamžite oznámil, že nepodporuje protikorupčné opatrenia a ani to, že naša krajina dostane miliardy z EÚ. Nezaujíma ich stav zdravotníctva, rozpadajúce sa železnice MÁV, zlé cesty ani ťažkosti maďarských firiem a pracovníkov,“ píše Magyar.
Podľa jeho príspevku rozpadávajúca sa strana bývalého premiéra Viktora Orbána nepodporuje ani to, aby Európska prokuratúra mohla spätne až do roku 2021 vyšetrovať, koľko miliárd forintov bolo ukradnutých z fondov EÚ.
Fidesz podľa premiéra nepodporuje ani legislatívu obmedzujúcu dovoz nemaďarských pracovníkov z tretích krajín. Namiesto toho stojí na strane nadnárodných spoločností, ktoré zdierajú svojich pracovníkov v Maďarsku.
Orbán a jeho strana tiež odmietajú myšlienku, že by malo byť trestne stíhané úmyselné falšovanie majetkového priznania, dodal Magyar.
„Bolo by treba venovať viac energie riadeniu vecí verejných ako facebookovaniu,“ odkázal bývalý premiér Péter Medgyessy v rozhovore na platforme kozter.com. Pripomenul, že dynamická a neustála prítomnosť lídra strany Tisza je síce atraktívna pre voličov, ale neustála aktivita na sociálnych sieťach nemôže nahradiť skutočnú prácu vlády.
Medgyessy bol predsedom maďarskej vlády v rokoch 2002-2004. V tomto období sa 12. apríla 2003 konalo úspešné referendum o vstupe Maďarska do Európskej únie, pozitívne sa prejavila spolupráca s krajinami Vyšehradskej skupiny a pragmatický postoj k otázkam maďarských menšín. Jeho politickú kariéru poškodilo odhalenie o spolupráci s maďarskou kontrarozviedkou pred rokom 1989 pod krycím označením D-209.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)