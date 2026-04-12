Nedela 12. apríl 2026
Magyar: Orbán mi zablahoželal k víťazstvu vo voľbách

Na snímke Peter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
,aktualizované 
Budapešť 12. apríla (TASR) - Líder maďarskej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v nedeľu uviedol, že maďarský premiér Viktor Orbán mu zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Magyar to napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.

Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán v nedeľu večer krátko po 21.20 h priznal porážku v parlamentných voľbách.

Po sčítaní viac ako 60 percent hlasov získa strana TISZA v prepočte 136 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 56 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.

Líder opozície Magyar už predtým po sčítaní 30 percent hlasov voličov na sociálnej sieti Facebook zverejnil príspevok, v ktorom napísal „Ďakujeme, Maďarsko“. Bezprostredne po zatvorení volebných miestností, sa poďakoval voličom strany TISZA a vyjadril opatrný optimizmus, pričom deň konania volieb označil za „sviatok demokracie“.
HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nastane koniec nočných mrazov?

Stav ohrozenia v ústave možno nebude

VIDEO: Ústavní činitelia vyzvali na odbornú diskusiu v zdravotníctve