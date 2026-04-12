Magyar: Orbán mi zablahoželal k víťazstvu vo voľbách
Predseda maďarskej vlády a strany Fidesz Viktor Orbán v nedeľu večer krátko po 21.20 h priznal porážku v parlamentných voľbách.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 12. apríla (TASR) - Líder maďarskej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v nedeľu uviedol, že maďarský premiér Viktor Orbán mu zablahoželal k víťazstvu v parlamentných voľbách. Magyar to napísal v príspevku na sociálnej sieti Facebook, informuje TASR.
Po sčítaní viac ako 60 percent hlasov získa strana TISZA v prepočte 136 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 56 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.
Líder opozície Magyar už predtým po sčítaní 30 percent hlasov voličov na sociálnej sieti Facebook zverejnil príspevok, v ktorom napísal „Ďakujeme, Maďarsko“. Bezprostredne po zatvorení volebných miestností, sa poďakoval voličom strany TISZA a vyjadril opatrný optimizmus, pričom deň konania volieb označil za „sviatok demokracie“.
