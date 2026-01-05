< sekcia Zahraničie
Magyar: Orbán sa vyhol téme Benešových dekrétov, TISZA zatlačí na SR
Maďarský premiér uviedol, že Budapešť sa snaží pochopiť tento slovenský zákon, avšak situácia nie je jednoduchá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 5. januára (TASR) — Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v pondelok na medzinárodnej tlačovej konferencii vyhol otázke Benešových dekrétov na Slovensku. Konštatoval to predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar, podľa ktorého jeho strana v prípade prevzatia moci po aprílových parlamentných voľbách vyvinie na Slovensko diplomatický tlak. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar v reakcii na Orbánovu tlačovú konferenciu ostro kritizoval premiéra za viaceré jeho vyjadrenia. Okrem iného povedal, že sa Orbán v podstate priznal, že klamal o finančnom ochrannom štíte, ktorý mu počas vlaňajšej novembrovej schôdzky vo Washingtone údajne sľúbil americký prezident Donald Trump.
Premiér nehovoril ani o situácii okolo Benešových dekrétov, pričom podľa Magyara jeho mlčanie v tejto veci je šokujúce. „Vyvinieme diplomatický tlak na Slovensko,“ dodal predseda strany TISZA. Ak jeho strana vyhrá voľby, Slovensku chce dať ultimátum na stiahnutie zákona, ktorý negatívne ovplyvňuje Maďarov aj Slovákov, a ak sa tak nestane, TISZA pošle veľvyslanca SR v Budapešti domov.
Orbán na tlačovej konferencii povedal, že Maďari žijúci na Slovensku sa môžu spoľahnúť na maďarskú vládu, že ich vo všetkom podporí a že odmietne akúkoľvek formu kolektívnej viny. Reagoval tak na otázku o svojom postoji k novele slovenského trestného zákona súvisiacu s Benešovými dekrétmi.
Maďarský premiér tiež uviedol, že Budapešť sa snaží pochopiť tento slovenský zákon, avšak situácia nie je jednoduchá. „Sú tam konkrétne právne prípady, ktorými bude nutné zaoberať sa. Keď budem mať jasný pohľad na vec, porozprávam sa so slovenským premiérom,“ dodal Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar v reakcii na Orbánovu tlačovú konferenciu ostro kritizoval premiéra za viaceré jeho vyjadrenia. Okrem iného povedal, že sa Orbán v podstate priznal, že klamal o finančnom ochrannom štíte, ktorý mu počas vlaňajšej novembrovej schôdzky vo Washingtone údajne sľúbil americký prezident Donald Trump.
Premiér nehovoril ani o situácii okolo Benešových dekrétov, pričom podľa Magyara jeho mlčanie v tejto veci je šokujúce. „Vyvinieme diplomatický tlak na Slovensko,“ dodal predseda strany TISZA. Ak jeho strana vyhrá voľby, Slovensku chce dať ultimátum na stiahnutie zákona, ktorý negatívne ovplyvňuje Maďarov aj Slovákov, a ak sa tak nestane, TISZA pošle veľvyslanca SR v Budapešti domov.
Orbán na tlačovej konferencii povedal, že Maďari žijúci na Slovensku sa môžu spoľahnúť na maďarskú vládu, že ich vo všetkom podporí a že odmietne akúkoľvek formu kolektívnej viny. Reagoval tak na otázku o svojom postoji k novele slovenského trestného zákona súvisiacu s Benešovými dekrétmi.
Maďarský premiér tiež uviedol, že Budapešť sa snaží pochopiť tento slovenský zákon, avšak situácia nie je jednoduchá. „Sú tam konkrétne právne prípady, ktorými bude nutné zaoberať sa. Keď budem mať jasný pohľad na vec, porozprávam sa so slovenským premiérom,“ dodal Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)