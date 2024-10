Magyar: Orbán urobil z Maďarska najchudobnejšiu krajinu v EÚ

Budapešť 18. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa teraz pokúša stavať do úlohy záchrancu Maďarov, pričom výsledkom jeho vlády za uplynulých 14 rokov je, že z Maďarska sa stala najchudobnejšia a najskorumpovanejšia krajina Európskej únie. Na sociálnej sieti Facebook to uviedol predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar v reakcii na premiérov pravidelný piatkový rozhovor vo verejnoprávnom rozhlase Kossuth Rádió. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Magyar, ktorý je taktiež poslancom Európskeho parlamentu a najostrejším kritikom Orbána, premiérovi odkázal, že klamstvám je už koniec. Podľa jeho slov sa Orbánov kabinet zľakol rastúcej popularity strany TISZA a v panike už sľubuje voličom čokoľvek.



Magyar v príspevku detailne konfrontoval Orbánove tvrdenia v otázkach migrácie, rusko-ukrajinskej vojny, chudoby a korupcie či nedostatočnosti služieb štátu.



Okrem iného povedal, že zatiaľ čo sa Orbán v súvislosti s vojnou na Ukrajine stavia do pozície jediného zástancu mieru v EÚ, vláda rozhodla o výstavbe tovární na zbrane, tanky a muníciu. Do občianskej vojny v Čade posiela stovky maďarských vojakov a ich najbližšími spojencami v politickej skupine Európskeho parlamentu Patrioti pre Európu sú aktívni podporovatelia zásielok zbraní na Ukrajinu.



Pokiaľ ide o stav maďarskej ekonomiky, ktorý sa vláda snaží prezentovať v dobrom svetle, Magyar poukázal na to, že Orbánova vláda za 14 rokov nepostavila ani jeden nájomný byt a nezaujíma ju ani skutočnosť, že mnoho mladých ľudí odišlo do zahraničia pre problémy s bývaním a živobytím.



"Orbán rozpráva o budúcom hospodárskom zázraku, pričom postupne sa zverejňujú čoraz tragickejšie údaje o stave maďarského hospodárstva a štátneho rozpočtu," dodal predseda strany TISZA a zdôraznil, že z Orbánových rodinných príslušníkov a kamarátov sa stali miliardári, pričom tri milióny Maďarov a medzi nimi státisíce detí žijú pod hranicou životného minima.



Premiér povedal, že maďarská hospodárska politika si ide svojou vlastnou cestou a keď budú v roku 2025 zverejnené údaje o hospodárstve za prvý štvrťrok, dôjde k veľkému prekvapeniu.