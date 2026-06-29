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Magyar: Orbánova vláda zanechala rozpočet v dramaticky zlom stave
Podľa jeho slov Orbánova vláda vedela, že údaje štátneho rozpočtu nie sú správne, v rozpočte mali totiž zarátané aj fondy EÚ, o ktorých vedeli, že k nim nebudú mať prístup.
Autor TASR
Budapešť 29. júla (TASR) - Maďarská vláda strany Tisza prevzala po vláde premiéra Viktora Orbána rozpočet v „dramaticky zlom“ stave. Vyhlásil to v pondelok v úvode mimoriadnej schôdze parlamentu predseda vlády Péter Magyar, ktorého prejav vysielali naživo na jeho oficiálnej stránke na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Nemám slov na to, aby som opísal ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozpočtovou politikou. To, čo urobili, je profesionálne, politicky aj morálne neprijateľné,“ povedal Magyar.
Premiér pripomenul, že túto situáciu analyzovali členovia jeho kabinetu na víkendovom neformálnom rokovaní v obci Pilisszentkereszt (Mlynky) 32 kilometrov severozápadne od Budapešti.
Podľa jeho slov Orbánova vláda vedela, že údaje štátneho rozpočtu nie sú správne, v rozpočte mali totiž zarátané aj fondy EÚ, o ktorých vedeli, že k nim nebudú mať prístup.
„Každá miliarda vynaložená bez krytia niekde chýba, a to z platov policajtov a učiteľov, z rozvoja energetickej efektívnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z peňaženiek dôchodcov, z ochrany detí,“ poznamenal Magyar.
„Fidesz sa vôbec nezaujímal o jednu vec. O vládnutie, teda o prácu vykonanú pre maďarský ľud, pre osud vlasti, pre prosperitu našich detí a vnúčat. Posledné roky Orbánovej vlády držala pohromade iba jedna vec, organizovaný zločin, aby necvakli putá a aby neboli otvárané žiadne spisy,“ povedal premiér.
K uplynulým 50 dňom vládnutia svojho kabinetu Magyar pripomenul vytvorenie nezávislých ministerstiev, zdôraznil, že boli spustené programy rozvoja klimatizačných zariadení nemocníc. Vymenoval opatrenia na ochranu detí, hovoril o vyšetrení korupčných káuz, z prijatých zákonov vyzdvihol zníženie platov poslancov, prijatie protikorupčného balíka zákonov, zákon o médiách a spomenul aj o kroky smerujúce k uvoľneniu doposiaľ zmrazených fondov Európskej únie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Nemám slov na to, aby som opísal ruskú ruletu, ktorú Orbánova vláda nazvala rozpočtovou politikou. To, čo urobili, je profesionálne, politicky aj morálne neprijateľné,“ povedal Magyar.
Premiér pripomenul, že túto situáciu analyzovali členovia jeho kabinetu na víkendovom neformálnom rokovaní v obci Pilisszentkereszt (Mlynky) 32 kilometrov severozápadne od Budapešti.
Podľa jeho slov Orbánova vláda vedela, že údaje štátneho rozpočtu nie sú správne, v rozpočte mali totiž zarátané aj fondy EÚ, o ktorých vedeli, že k nim nebudú mať prístup.
„Každá miliarda vynaložená bez krytia niekde chýba, a to z platov policajtov a učiteľov, z rozvoja energetickej efektívnosti, z investícií do vodného hospodárstva, z peňaženiek dôchodcov, z ochrany detí,“ poznamenal Magyar.
„Fidesz sa vôbec nezaujímal o jednu vec. O vládnutie, teda o prácu vykonanú pre maďarský ľud, pre osud vlasti, pre prosperitu našich detí a vnúčat. Posledné roky Orbánovej vlády držala pohromade iba jedna vec, organizovaný zločin, aby necvakli putá a aby neboli otvárané žiadne spisy,“ povedal premiér.
K uplynulým 50 dňom vládnutia svojho kabinetu Magyar pripomenul vytvorenie nezávislých ministerstiev, zdôraznil, že boli spustené programy rozvoja klimatizačných zariadení nemocníc. Vymenoval opatrenia na ochranu detí, hovoril o vyšetrení korupčných káuz, z prijatých zákonov vyzdvihol zníženie platov poslancov, prijatie protikorupčného balíka zákonov, zákon o médiách a spomenul aj o kroky smerujúce k uvoľneniu doposiaľ zmrazených fondov Európskej únie.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)