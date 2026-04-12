Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Magyar: Oslobodili sme Maďarsko, získali sme späť svoju vlasť

.
Na snímke podporovatelia lídra mimoparlamentnej strany TISZA (Strana úcty a slobody) Pétera Magyara sa radujú po vyhlásení výsledkov parlamentných volieb v Budapešti 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 12. apríla (TASR) - Líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Magyar v nedeľu vyzdvihol „historický mandát na vládnutie“ po volebnom víťazstve nad stranou Fidesz dlhoročného premiéra Viktora Orbána, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Dokázali sme to... Spoločne sme zvrhli Orbánov režim – spolu,“ povedal Magyar v prejave pred davom svojich stúpencov na Batthyányovom námestí v Budapešti.

„Oslobodili sme Maďarsko; získali sme späť našu vlasť,“ dodal.

Režim, ktorý obsadil našu krajinu, naše inštitúcie, končí,“ vyhlásil ďalej Magyar s tým, že obnoví fungovanie a nezávislosť demokratických inštitúcií.

Maďarsko bude podľa neho opäť silným spojencom v rámci EÚ a NATO. Miesto Maďarska bolo, je a bude v Európe, dodal.

Jeho prvá zahraničná cesta povedie do Poľska, druhá do Viedne a tretia do Bruselu, avizoval ďalej Magyar, ktorý sa zaviazal napraviť chyby predchádzajúcich vlád a vziať na zodpovednosť každého, kto pochybil. „Tí, ktorí krajinu okradli, sa za to musia zodpovedať,“ vyhlásil. Následne začal dav skandovať: „Do väzenia, do väzenia!"

„Už nikdy nebudeme krajinou bez následkov,“ vyhlásil Magyar. Zároveň poďakoval mladým voličom, že sa nebáli hlasovať sa opätovné vybudovanie budúcnosti krajiny.

Po sčítaní takmer 96 percent hlasov v maďarských parlamentných voľbách získa strana TISZA v prepočte 137 z celkovo 199 mandátov, čo znamená ústavnú väčšinu, napísal server 24.hu. Orbánov Fidesz má priebežne 55 mandátov a ultrapravicové hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) sedem mandátov.
.

