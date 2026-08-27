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Magyar ostro kritizoval Orbána za vzniknutú situáciu v elektrárni Paks
Podľa neho sa problémy uplynulých mesiacov s vodou a energiou totiž neprejavili zo dňa na deň.
Autor TASR
Budapešť 27. augusta (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar hovoril vo štvrtkovom prejave na úvod dvojdňovej mimoriadnej schôdze parlamentu o letnom suchu, rekordne nízkej hladine Dunaja a o energetickej kríze spôsobenej situáciou v atómovej elektrárni Paks, pričom v tejto súvislosti ostro kritizoval predchádzajúcu vládu Viktora Orbána. Prejav Magyara bol vysielaný naživo na viacerých platformách, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar pochválil odborníkov zapojených do riešenia situácie v Paksi, ale aj občanov Maďarska a podnikateľov, ktorí zareagovali na výzvu premiéra a znížili spotrebu elektriny v kritických dňoch. Zároveň ostro kritizoval opozíciu, najmä Orbána. Podľa neho sa problémy uplynulých mesiacov s vodou a energiou totiž neprejavili zo dňa na deň.
Premiér podotkol, že Maďarsko súčasne čelí „bezprecedentnému suchu, tepelnej kupole, rekordným horúčavám, vážnemu nedostatku vody, rekordne nízkej hladine vody v Dunaji a energetickej kríze historických rozmerov“.
Výkon atómovej elektrárne Paks klesol počas kritického obdobia z nominálnych 2000 megawattov na 230 megawattov. Podľa premiéra boli v tejto situácii potrebné rýchle rozhodnutia.
Magyar v stredu oznámil, že elektráreň Paks večer dosiahla nominálny výkon, fungujú turbíny všetkých štyroch blokov. „Všetky štyri reaktory a všetkých osem turbín funguje bezchybne,“ napísal premiér na Facebooku a dodal, že experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Paksi napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo.
Parlament vo štvrtok a v piatok rokuje o znížení DPH na palivové drevo a o reforme odborného vzdelávania. Poslanci zároveň upravujú justičné zákony v nadväznosti na sedemnástu novelu ústavy. Na programe je tiež zriadenie výboru na výber členov Mediálnej rady a v piatok sa uskutoční tajná voľba vedenia Úradu pre ochranu ústavného poriadku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar pochválil odborníkov zapojených do riešenia situácie v Paksi, ale aj občanov Maďarska a podnikateľov, ktorí zareagovali na výzvu premiéra a znížili spotrebu elektriny v kritických dňoch. Zároveň ostro kritizoval opozíciu, najmä Orbána. Podľa neho sa problémy uplynulých mesiacov s vodou a energiou totiž neprejavili zo dňa na deň.
Premiér podotkol, že Maďarsko súčasne čelí „bezprecedentnému suchu, tepelnej kupole, rekordným horúčavám, vážnemu nedostatku vody, rekordne nízkej hladine vody v Dunaji a energetickej kríze historických rozmerov“.
Výkon atómovej elektrárne Paks klesol počas kritického obdobia z nominálnych 2000 megawattov na 230 megawattov. Podľa premiéra boli v tejto situácii potrebné rýchle rozhodnutia.
Magyar v stredu oznámil, že elektráreň Paks večer dosiahla nominálny výkon, fungujú turbíny všetkých štyroch blokov. „Všetky štyri reaktory a všetkých osem turbín funguje bezchybne,“ napísal premiér na Facebooku a dodal, že experti v energetike a vodohospodárstve pracujú na dosiahnutí tohto výsledku už týždne a výstavba spodného prahu na Dunaji v Paksi napreduje rýchlejšie, ako sa plánovalo.
Parlament vo štvrtok a v piatok rokuje o znížení DPH na palivové drevo a o reforme odborného vzdelávania. Poslanci zároveň upravujú justičné zákony v nadväznosti na sedemnástu novelu ústavy. Na programe je tiež zriadenie výboru na výber členov Mediálnej rady a v piatok sa uskutoční tajná voľba vedenia Úradu pre ochranu ústavného poriadku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)