Magyar ostro kritizoval Pochod mieru podporujúci Orbána

Budapešť 1. júna (TASR) - Sobotňajšia provládna demonštrácia, ktorú pod názvom Pochod mieru zorganizovalo občianske združenie Fórum občianskeho zomknutia (CÖF), bol "pochodom s najmenším záujmom všetkých čias". Podľa servera hang.hu to povedal najsilnejší kritik vlády premiéra Viktora Orbána, podpredseda mimoparlamentnej strany TISZA a líder jej kandidátky Péter Magyar. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Napriek stámiliónovej kampani za verejné peniaze, dovozu účastníkov autobusmi financovanými z peňazí daňových poplatníkov a odkloneniu pochodu na úzku trasu, aby masa demonštrantov vyzerala mohutnejšou, je zrejmé, že ide o mierový pochod s najmenším záujmom účastníkov všetkých čias," napísal Magyar na Facebooku.



Podľa jeho názoru dôvodom nezáujmu je, že dnes už značná časť voličov vládnej strany Fidesz odmieta "byť tvárou" arogancie moci, ktorá z Maďarska urobila druhú najchudobnejšiu a zároveň najskorumpovanejšiu členskú krajinu Európskej únie.



"Maďarský ľud nepodporuje ďalšie prehlbovanie zákopov v spoločnosti umelo vykopaných vládnucou elitou, ale skôr očakáva, že verejný život bude riadený v pokoji a so vzájomným rešpektom, čo by mohlo pomôcť našej vlasti stať sa obývateľnou a rozvíjajúcou sa krajinou," uzavrel Magyar.



Niekoľko desiatok tisíc priaznivcov Orbána sa v sobotu zhromaždilo na 10. Pochod mieru. Prvýkrát ho usporiadali v roku 2012, terajší sa konal týždeň pred voľbami do Európskeho parlamentu.



Vyvrcholením podujatia bol na Margitinom ostrove prejav predsedu vlády Orbána, ktorý je súčasne aj predsedom vládnej strany Fidesz. Ten Bruselu odkázal, že Maďarsko nepôjde do vojny a nepôjde na ruský front. "Tam sme už boli, tam nemáme čo získať," povedal maďarský ministerský predseda.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)