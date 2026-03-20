Magyar otočil Orbánove posolstvá proti Fideszu
Server szeretlekmagyarorszag.hu napísal, že predseda strany TISZA vo svojej kampani proti Fideszu často využíva vyhlásenia premiéra Orbána.
Autor TASR
Budapešť 20. marca (TASR) - Maďarský opozičný líder a predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar v predvolebnej kampani obrátil protivojnové posolstvo vládnej strany Fidesz proti nej. V piatok na Facebooku totiž zverejnil výzvu: „Zastavme vojnové šialenstvo Viktora Orbána!“ informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server szeretlekmagyarorszag.hu napísal, že predseda strany TISZA vo svojej kampani proti Fideszu často využíva vyhlásenia premiéra Orbána.
Magyar upozornil na skutočnosť, že šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok na tlačovej konferencii v odpovedi na novinársku otázku uviedol, že na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa vláda zváži vyslanie maďarských vojakov na oslobodenie Hormuzského prielivu, ktorý Irán prakticky uzavrel. Orbán neskôr túto informáciu označil za „blbosť“.
Opozičný líder však upozornil na to, že minister obrany Kristóf Szalay-Brobrovniczky odmietol poprieť, že by vláda bola ochotná vyslať maďarských vojakov do vojny v Iráne.
Magyar k tomu dodal, že v piatok a v sobotu sa v Budapešti koná Konferencia konzervatívnej politickej akcie (CPAC) a očakávaná je aj návšteva amerických politikov. Podľa predsedu strany TISZA v oboch prípadoch ide o to, „aby sa Orbán a jeho strana dohodli na účasti našej krajiny na blízkovýchodnom konflikte výmenou za zahraničnú podporu pre krachujúcu volebnú kampaň Fideszu“.
Výzva proti zatiahnutiu Maďarska do vojny je jedno z hlavných volebných posolstiev Fideszu, ktoré Magyar teraz obracia proti nemu, píše server, podľa ktorého sa opozičný líder domnieva, že Orbán a jeho tím sú vydesení, vidia, že prehrajú voľby a vo svojej zúfalej situácii by urobili čokoľvek, aby zabránili zmene vlády.
„Zúfalo sa držia svojich zahraničných sympatizantov, lebo doma sa od nich všetci odvrátili. Táto zahraničná podpora by však mala obrovskú cenu a chcú, aby za ňu zaplatili Maďari,“ povedal predseda strany TISZA k zverejnenej výzve „Zastavme Viktora Orbána a jeho ľudí! Nenechajme sa nimi zatiahnuť do medzinárodného ozbrojeného konfliktu, lebo by to malo pre našu krajinu nepredvídateľné následky. Povedzme 12. apríla spoločne nie vojne a áno mieru,“ s odkazom na aprílové parlamentné voľby.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Server szeretlekmagyarorszag.hu napísal, že predseda strany TISZA vo svojej kampani proti Fideszu často využíva vyhlásenia premiéra Orbána.
Magyar upozornil na skutočnosť, že šéf úradu vlády Gergely Gulyás vo štvrtok na tlačovej konferencii v odpovedi na novinársku otázku uviedol, že na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa vláda zváži vyslanie maďarských vojakov na oslobodenie Hormuzského prielivu, ktorý Irán prakticky uzavrel. Orbán neskôr túto informáciu označil za „blbosť“.
Opozičný líder však upozornil na to, že minister obrany Kristóf Szalay-Brobrovniczky odmietol poprieť, že by vláda bola ochotná vyslať maďarských vojakov do vojny v Iráne.
Magyar k tomu dodal, že v piatok a v sobotu sa v Budapešti koná Konferencia konzervatívnej politickej akcie (CPAC) a očakávaná je aj návšteva amerických politikov. Podľa predsedu strany TISZA v oboch prípadoch ide o to, „aby sa Orbán a jeho strana dohodli na účasti našej krajiny na blízkovýchodnom konflikte výmenou za zahraničnú podporu pre krachujúcu volebnú kampaň Fideszu“.
Výzva proti zatiahnutiu Maďarska do vojny je jedno z hlavných volebných posolstiev Fideszu, ktoré Magyar teraz obracia proti nemu, píše server, podľa ktorého sa opozičný líder domnieva, že Orbán a jeho tím sú vydesení, vidia, že prehrajú voľby a vo svojej zúfalej situácii by urobili čokoľvek, aby zabránili zmene vlády.
„Zúfalo sa držia svojich zahraničných sympatizantov, lebo doma sa od nich všetci odvrátili. Táto zahraničná podpora by však mala obrovskú cenu a chcú, aby za ňu zaplatili Maďari,“ povedal predseda strany TISZA k zverejnenej výzve „Zastavme Viktora Orbána a jeho ľudí! Nenechajme sa nimi zatiahnuť do medzinárodného ozbrojeného konfliktu, lebo by to malo pre našu krajinu nepredvídateľné následky. Povedzme 12. apríla spoločne nie vojne a áno mieru,“ s odkazom na aprílové parlamentné voľby.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)