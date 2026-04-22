Magyar oznámil mená ministerky regionálneho rozvoja a šéfa úradu vlády
Magyar hovorí, že majú za úlohu spolu s vládou urobiť skutočnú zmenu doterajšieho režimu.
Autor TASR
Budapešť 22. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar oznámil v stredu na Facebooku nominácie ďalších dvoch ministrov svojej vlády. Viktória Lőrinczová sa stane šéfkou rezortu regionálneho a vidieckeho rozvoja a Bálint Ruff bude vedúcim úradu vlády. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar hovorí, že majú za úlohu spolu s vládou urobiť „skutočnú zmenu doterajšieho režimu“.
„Počas kampane dokázala, že je neúnavnou, vzdelanou, ľudskou a pracovitou patriotkou, ktorej predchádzajúce skúsenosti s miestnou samosprávou a právom jej pomôžu dôstojne viesť toto dôležité ministerstvo,“ napísal Magyar o Lőrinczovej.
„Svojimi verejnými prejavmi v posledných rokoch dokázal nielen svoj široký rozhľad, ale aj svoju neoblomnosť a zmysel pre zodpovednosť. Maďarsko to veľmi potrebuje,“ poznamenal budúci premiér k odborníkovi na stratégiu a komunikáciu Ruffovi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
