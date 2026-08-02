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Magyar oznámil odstavenie ďalšieho bloku jadrovej elektrárne
Prevádzkovateľ elektrárne už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k úplnému odstaveniu elektrárne približne v polovici budúceho týždňa.
Autor TASR
Budapešť 2. augusta (TASR) - Maďarský premiér Péter Magyar v noci na nedeľu na sociálnych sieťach oznámil odstavenie predposledného bloku jadrovej elektrárne Paks. V prevádzke tak zostáva už len jeden, aj to len na polovičný výkon. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a maďarských médií.
„V dôsledku ďalšieho poklesu hladiny Dunaja bude (v nedeľu) o 1.30 h odstavený jeden z posledných dvoch výrobných blokov Jadrovej elektrárne Paks,“ napísal Magyar. Podľa neho bude zariadenie vyrábať už len 240 megawattov elektrickej energie z možných približne 2000 megawattov, keď funguje na plný výkon.
Prevádzkovateľ elektrárne už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k úplnému odstaveniu elektrárne približne v polovici budúceho týždňa. „Ak bude hladina vody naďalej klesať, odstavený bude aj posledný prevádzkovaný blok, čím sa výroba elektriny úplne zastaví,“ uviedla elektráreň podľa portálu telex.hu. Vedenie spoločnosti zároveň vyzvalo obyvateľov, aby sa v nasledujúcom období snažili znižovať spotrebu elektriny, najmä počas večernej špičky medzi 17.00 a 22.00 h.
V 44-ročnej histórii tejto jadrovej elektrárne, ktorá zabezpečuje približne 40 percent výroby elektriny v Maďarsku, ešte nikdy nebolo potrebné úplné odstavenie. Výpadok výroby podľa konzervatívnych odhadov bude znamenať dodatočné náklady pre štátny rozpočet vo výške najmenej 50 miliárd forintov (137 miliónov eur), pripomenul telex.hu.
Aj po úplnom odstavení blokov však musí zostať v prevádzke bezpečnostný chladiaci systém. Vodohospodári preto elektrárni poskytli 16 vysokovýkonných čerpadiel. Dvanásť z nich bude pracovať nepretržite a štyri zostanú v zálohe.
„V dôsledku ďalšieho poklesu hladiny Dunaja bude (v nedeľu) o 1.30 h odstavený jeden z posledných dvoch výrobných blokov Jadrovej elektrárne Paks,“ napísal Magyar. Podľa neho bude zariadenie vyrábať už len 240 megawattov elektrickej energie z možných približne 2000 megawattov, keď funguje na plný výkon.
Prevádzkovateľ elektrárne už v piatok upozornil, že pokračujúci pokles hladiny Dunaja môže viesť k úplnému odstaveniu elektrárne približne v polovici budúceho týždňa. „Ak bude hladina vody naďalej klesať, odstavený bude aj posledný prevádzkovaný blok, čím sa výroba elektriny úplne zastaví,“ uviedla elektráreň podľa portálu telex.hu. Vedenie spoločnosti zároveň vyzvalo obyvateľov, aby sa v nasledujúcom období snažili znižovať spotrebu elektriny, najmä počas večernej špičky medzi 17.00 a 22.00 h.
V 44-ročnej histórii tejto jadrovej elektrárne, ktorá zabezpečuje približne 40 percent výroby elektriny v Maďarsku, ešte nikdy nebolo potrebné úplné odstavenie. Výpadok výroby podľa konzervatívnych odhadov bude znamenať dodatočné náklady pre štátny rozpočet vo výške najmenej 50 miliárd forintov (137 miliónov eur), pripomenul telex.hu.
Aj po úplnom odstavení blokov však musí zostať v prevádzke bezpečnostný chladiaci systém. Vodohospodári preto elektrárni poskytli 16 vysokovýkonných čerpadiel. Dvanásť z nich bude pracovať nepretržite a štyri zostanú v zálohe.