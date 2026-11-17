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Magyar: Po ruskom útoku dronom pozastavíme vlakovú dopravu na Ukrajinu
Predseda maďarskej vlády spresnil, že bezpilotné lietadlo dopadlo len 300 metrov od mukačevskej stanice.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 17. novembra (TASR) - Maďarsko na utorok a stredu pozastavuje železničnú dopravu s Ukrajinou potom, ako v blízkosti železničnej stanice v zakarpatskom Mukačeve dopadol ruský dron. Oznámil to v príspevku na Facebooku maďarský premiér Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Predseda maďarskej vlády spresnil, že bezpilotné lietadlo dopadlo len 300 metrov od mukačevskej stanice. Po incidente musel z vlaku prichádzajúceho z Maďarska vystúpiť maďarský personál, pričom premiér v reakcii na vzniknutú situáciu rozhodol o dočasnom zastavení cezhraničnej železničnej dopravy.
Ruské sily podnikli v utorok dopoludnia tri vlny útokov dronmi typu Geraň-2 na Zakarpatskú oblasť, predovšetkým na okolie Mukačeva a Užhorodu. Podľa mestskej rady v Mukačeve zaznamenali dopad pri obchvate mesta, útok si podľa doterajších informácií nevyžiadal obete na životoch, ale pre vyhlásený letecký poplach museli evakuovať deti zo škôl a škôlok do krytov.
Magyar na utorkovej schôdzi parlamentu vyzval opozíciu, aby sa postavila za Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti, keďže bezprostredná vojnová hrozba už zasahuje aj pohraničný región.
Ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová v súvislosti s útokmi zdôraznila potrebu rýchlych rozhodnutí a upozornila, že napriek zásahom ukrajinskej protivzdušnej obrany niekoľko dronov zasiahlo cieľ. „Treba sa pripraviť na to, že v budúcnosti môžu Zakarpatskú oblasť zasiahnuť ďalšie útoky,“ dodala Orbánová s poznámkou, že maďarská vláda nariadila nepretržité konzultácie s cieľom vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Predseda maďarskej vlády spresnil, že bezpilotné lietadlo dopadlo len 300 metrov od mukačevskej stanice. Po incidente musel z vlaku prichádzajúceho z Maďarska vystúpiť maďarský personál, pričom premiér v reakcii na vzniknutú situáciu rozhodol o dočasnom zastavení cezhraničnej železničnej dopravy.
Ruské sily podnikli v utorok dopoludnia tri vlny útokov dronmi typu Geraň-2 na Zakarpatskú oblasť, predovšetkým na okolie Mukačeva a Užhorodu. Podľa mestskej rady v Mukačeve zaznamenali dopad pri obchvate mesta, útok si podľa doterajších informácií nevyžiadal obete na životoch, ale pre vyhlásený letecký poplach museli evakuovať deti zo škôl a škôlok do krytov.
Magyar na utorkovej schôdzi parlamentu vyzval opozíciu, aby sa postavila za Maďarov žijúcich v Zakarpatskej oblasti, keďže bezprostredná vojnová hrozba už zasahuje aj pohraničný región.
Ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová v súvislosti s útokmi zdôraznila potrebu rýchlych rozhodnutí a upozornila, že napriek zásahom ukrajinskej protivzdušnej obrany niekoľko dronov zasiahlo cieľ. „Treba sa pripraviť na to, že v budúcnosti môžu Zakarpatskú oblasť zasiahnuť ďalšie útoky,“ dodala Orbánová s poznámkou, že maďarská vláda nariadila nepretržité konzultácie s cieľom vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)