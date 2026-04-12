< sekcia Zahraničie
Magyar po voľbách vyjadril optimizmus, vyzval na zachovanie pokoja
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 12. apríla (TASR) - Líder maďarskej opozičnej strany Tisza Péter Maygar vyjadril nedeľu večer „opatrný optimizmus“ ohľadom možného víťazstva v parlamentných voľbách, v ktorých je hlavným súperom úradujúceho premiéra a predsedu strany Fidesz Viktora Orbána. TASR o tom informuje podľa správy portálu 24.hu a agentúry AFP.
„Samozrejme, vieme o tom, videli sme najnovšie prieskumy...,“ povedal novinárom na tlačovej konferencii krátko po tom, čo sa volebné miestnosti zatvorili s rekordnou účasťou voličov. Magyar narážal na prieskum inštitútu 21 Kutatóközpont, zverejnený krátko po skončení hlasovania. Ten prisudzoval strane Tisza podporu 55 percent a Orbánovmu Fideszu 38 percent voličov. Bol však založený na prieskumoch z uplynulých troch dní a nie je teda ani exit pollom, ani prognózou počtu hlasov.
Krajne pravicové Hnutie Naša vlasť by sa malo podľa tohto prieskumu dostať do parlamentu s približne piatimi percentami hlasov, píše agentúra DPA.
„Na základe týchto údajov, spolu s údajmi o volebnej účasti a informáciami, ktoré sme dostali, sme optimistickí – alebo skôr opatrne optimistickí,“ povedal Magyar.
„Teraz je obzvlášť dôležité, aby sme si udržiavali dobrú náladu a pokoj!“ uviedol opozičný líder s narážkou na ním predpokladanú možnú provokáciu zo strany vlády.
Server 24.hu uviedol, že Magyar pred zverejnením prvých priebežných výsledkov hlasovania nechcel na tlačovej konferencii odpovedať na žiadne otázky.
