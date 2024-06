Magyar podá žalobu na Orbána za ohováranie a šírenie poplašnej správy

Budapešť 1. júna (TASR) - Najsilnejší kritik vlády maďarského premiéra Viktora Orbána, podpredseda mimoparlamentnej strany TISZA a líder jej kandidátky Péter Magyar, zažaluje Orbána za ohováranie a šírenie poplašnej správy. Podľa servera telex.hu to Magyar oznámil po sobotňajšej provládnej demonštrácii, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hodinu po prejave premiéra v závere provládneho pochodu Magyar na mimoriadnej tlačovej konferencii uviedol, že žalobu, ktorú avizoval už v polovici mája, má pripravenú a mieni ju podať na budúci týždeň v pondelok.



"Je lžou, že strana TISZA obhajuje obnovenie brannej povinnosti," dodal Orbánov kritik a pripomenul, že takýto krok v uplynulých dňoch nastolili práve predstavitelia KDNP, ktorá je spolu s Fideszom vo vládnom bloku, a aj predseda parlamentu László Kövér z Fideszu.



Podpredseda strany TISZA reagoval aj na to, že jeho strana podľa Fideszu vstúpi do frakcie Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente, a poznamenal, že KDNP je stále jej členom.



Magyar podčiarkol, že Orbánovi a Tamásovi Deutschovi, lídrovi kandidátky Fideszu do eurovolieb, treba vyslať silný signál, že "vojna nie je hra", pretože vládna kampaň škodí duchovnému rozvoju detí. Preto iniciuje petíciu proti vládnym bilbordom a statusom na platformách s vojnovou tematikou.



"Cieľom petície je zastaviť kampaň na šírenie strachu financovanú daňovými poplatníkmi," dodal. Magyar sa tiež chce obrátiť na Mediálny úrad, aby preveril všetky online platformy s cieľom odstrániť vojnový obsah.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)