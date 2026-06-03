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Magyar: Posilnili sme pozície v strednej Európe, v Berlíne i Paríži
Budapešť dosiahla aj komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine.
Autor TASR,aktualizované
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Budapešť/Paríž 3. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar označil za úspech, že po krajinách strednej Európy a Bruseli nová vláda posilnila pozície Maďarska už aj v Berlíne a Paríži iba tri týždne po svojom vzniku. Premiér o tom hovoril v stredu v Paríži pre maďarské verejnoprávne médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Magyar pripomenul, že v uplynulých dvoch dňoch počas návštevy Nemecka a Francúzska informoval kancelára Friedricha Merza aj prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že minulý týždeň sa s Európskou komisiou dosiahla dôležitá politická dohoda o uvoľnení viac ako 16 miliárd eur z doposiaľ zamrazených fondov EÚ určených Maďarsku.
Magyar v Berlíne a v Paríži diskutoval aj o rozvíjaní vzťahov s Nemeckom a Francúzskom v hospodárskej, obranno-politickej alebo kultúrnej oblasti. Vyjadril potešenie nad tým, že obaja lídri sú otvorení rozvoju vzťahov, keďže Nemecko je najdôležitejším investičným, obchodným a hospodárskym partnerom Maďarska a francúzske spoločnosti zamestnávajú približne 45.000 Maďarov.
Ako dodal, v Paríži sa dohodli na obnovení maďarsko-francúzskej strategickej dohody v oblastiach poľnohospodárstva, rozvoja infraštruktúry, energetickej politiky a obrannej politiky. Magyar podotkol, že pozval Merza a Macrona do Budapešti 23. októbra pri príležitosti 70. výročia protikomunistickej revolúcie z roku 1956. Dodal, že s potešením prijal pozvanie prezidenta Macrona na francúzsky štátny sviatok 14. júla.
Magyar im tiež tlmočil, že Budapešť má záujem o silnú a dobre fungujúcu spoluprácu Vyšehradskej štvorky (V4) v strednej Európe a 23. júna zorganizuje summit premiérov V4. Nemeckému kancelárovi a francúzskemu prezidentovi povedal, že sú vítaní, aby sa z času na čas pridali k spolupráci V4. Obom tiež ponúkol usporiadať spoločné vládne rokovania.
Maďarský premiér uviedol, že vo štvrtok privíta írskeho premiéra Micheala Martina v Budapešti, pričom Írsko bude od júla predsedajúcou krajinou EÚ.
Magyar po nástupe do úradu premiéra v máji 2026 na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu 19. mája zamieril do Poľska, odtiaľ cestoval do Viedne a následne do Bruselu rokovať o odblokovaní európskych fondov.
Magyar: Dosiahli sme dohodu s Kyjevom o právach menšín tamojších Maďarov
Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to vo štvrtok na Facebooku maďarský premiér Péter Magyar v Paríži v závere návštevy Francúzska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity.
„S veľkým potešením môžem deň pred Dňom národnej spolupatričnosti (Maďari si ním pripomínajú výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920, pozn. TASR) oznámiť, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, a vďaka tomu budú mať naši zakarpatskí krajania oveľa širšie vzdelávacie, kultúrne, jazykové a politické práva ako doteraz,“ povedal Magyar.
Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na týchto základných ľudských právach. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch.
Nemecký kancelár Friedrich Merz si je podľa vlastných slov vedomý, že otázka postoja EÚ k Ukrajine je pre Budapešť vzhľadom na maďarskú menšinu zložitejšia. Zdôraznil, že sa to nemôže diať na úkor podpory Ukrajiny zo strany Únie a nemalo by ju to odradiť od oficiálneho začatia prístupových rokovaní s Kyjevom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Magyar pripomenul, že v uplynulých dvoch dňoch počas návštevy Nemecka a Francúzska informoval kancelára Friedricha Merza aj prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že minulý týždeň sa s Európskou komisiou dosiahla dôležitá politická dohoda o uvoľnení viac ako 16 miliárd eur z doposiaľ zamrazených fondov EÚ určených Maďarsku.
Magyar v Berlíne a v Paríži diskutoval aj o rozvíjaní vzťahov s Nemeckom a Francúzskom v hospodárskej, obranno-politickej alebo kultúrnej oblasti. Vyjadril potešenie nad tým, že obaja lídri sú otvorení rozvoju vzťahov, keďže Nemecko je najdôležitejším investičným, obchodným a hospodárskym partnerom Maďarska a francúzske spoločnosti zamestnávajú približne 45.000 Maďarov.
Ako dodal, v Paríži sa dohodli na obnovení maďarsko-francúzskej strategickej dohody v oblastiach poľnohospodárstva, rozvoja infraštruktúry, energetickej politiky a obrannej politiky. Magyar podotkol, že pozval Merza a Macrona do Budapešti 23. októbra pri príležitosti 70. výročia protikomunistickej revolúcie z roku 1956. Dodal, že s potešením prijal pozvanie prezidenta Macrona na francúzsky štátny sviatok 14. júla.
Magyar im tiež tlmočil, že Budapešť má záujem o silnú a dobre fungujúcu spoluprácu Vyšehradskej štvorky (V4) v strednej Európe a 23. júna zorganizuje summit premiérov V4. Nemeckému kancelárovi a francúzskemu prezidentovi povedal, že sú vítaní, aby sa z času na čas pridali k spolupráci V4. Obom tiež ponúkol usporiadať spoločné vládne rokovania.
Maďarský premiér uviedol, že vo štvrtok privíta írskeho premiéra Micheala Martina v Budapešti, pričom Írsko bude od júla predsedajúcou krajinou EÚ.
Magyar po nástupe do úradu premiéra v máji 2026 na svoju prvú oficiálnu zahraničnú cestu 19. mája zamieril do Poľska, odtiaľ cestoval do Viedne a následne do Bruselu rokovať o odblokovaní európskych fondov.
Magyar: Dosiahli sme dohodu s Kyjevom o právach menšín tamojších Maďarov
Budapešť dosiahla komplexnú dohodu s Kyjevom o rozšírení jazykových, vzdelávacích, kultúrnych a politických práv stotisícovej maďarskej menšiny žijúcej na Ukrajine. Oznámil to vo štvrtok na Facebooku maďarský premiér Péter Magyar v Paríži v závere návštevy Francúzska, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Dohoda je podľa jeho slov výsledkom niekoľkotýždňových intenzívnych maďarsko-ukrajinských rokovaní na expertnej úrovni, na ktorých sa podieľali aj politické organizácie a cirkvi zakarpatskej maďarskej komunity.
„S veľkým potešením môžem deň pred Dňom národnej spolupatričnosti (Maďari si ním pripomínajú výročie podpísania Trianonskej mierovej zmluvy z roku 1920, pozn. TASR) oznámiť, že ukrajinská vláda sa zaviazala v blízkej budúcnosti implementovať dohodnuté opatrenia do svojho právneho systému, a vďaka tomu budú mať naši zakarpatskí krajania oveľa širšie vzdelávacie, kultúrne, jazykové a politické práva ako doteraz,“ povedal Magyar.
Predseda maďarskej vlády v utorok v Berlíne povedal, že je pripravený stretnúť sa na budúci týždeň s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ak sa dosiahne dohoda na týchto základných ľudských právach. Dodal, že Budapešť je pripravená otvoriť novú kapitolu v maďarsko-ukrajinských vzťahoch.
Nemecký kancelár Friedrich Merz si je podľa vlastných slov vedomý, že otázka postoja EÚ k Ukrajine je pre Budapešť vzhľadom na maďarskú menšinu zložitejšia. Zdôraznil, že sa to nemôže diať na úkor podpory Ukrajiny zo strany Únie a nemalo by ju to odradiť od oficiálneho začatia prístupových rokovaní s Kyjevom.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)