Magyar pozval Netanjahua na návštevu Maďarska
Podľa servera ide o prvý rozpor v zahraničnopolitických predstavách Magyara.
Autor TASR
Budapešť 16. apríla (TASR) - Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua na návštevu Maďarska. Podľa servera nepszava.hu je pozvanie trochu prekvapujúce, keďže budúci premiér naznačil, že Maďarsko sa chce opäť pripojiť k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC), informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera ide o prvý rozpor v zahraničnopolitických predstavách Magyara. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo jeho telefonický rozhovor s Netanjahuom, ktorého pozval do Budapešti aj napriek odhodlaniu opäť pripojiť Maďarsko k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC). ICC vydal 21. novembra 2024 zatykač na izraelského premiéra pre podozrenie z vojnových zločinov spáchaných v pásme Gazy.
Podľa servera ide zrejme o zdvorilostné pozvanie, keďže izraelské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že úvodný rozhovor prebehol v srdečnom tóne. Magyar vyhlásil, že si želá udržiavať úzke vzťahy medzi Maďarskom a Izraelom a pozval izraelského premiéra na oslavy 70. výročia vypuknutia revolúcie Maďarov proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956.
Netanjahu vyjadril presvedčenie, že srdečné vzťahy nadviazané s odchádzajúcim premiérom Viktorom Orbánom budú pokračovať aj počas funkčného obdobia Pétera Magyara. Obaja sa tiež dohodli na stretnutí ministrov zahraničných vecí, na ktorom by mali prediskutovať ďalšie posilnenie úzkych vzťahov medzi Izraelom a Maďarskom.
Magyar neposkytol žiadne konkrétne informácie o tomto telefonáte. V stredu večer na Facebooku iba uviedol, že telefonicky hovoril okrem iných s premiérmi Rumunska, Izraela, Írska a Portugalska, tiež s prezidentom Zväzu vojvodinských Maďarov (VMSZ) Bálintom Pásztorom a predsedom Maďarskej aliancie Lászlóm Gubíkom, ktorých pozval na budúci týždeň do Budapešti.
Orbánova vláda rozhodla o vystúpení Maďarska z ICC, keď vydal medzinárodný zatykač na izraelského premiéra pre genocídu. Oznámenie o tom sa zhodovalo s oficiálnou návštevou Netanjahua v Maďarsku od 2. do 6. apríla 2025.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa servera ide o prvý rozpor v zahraničnopolitických predstavách Magyara. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo jeho telefonický rozhovor s Netanjahuom, ktorého pozval do Budapešti aj napriek odhodlaniu opäť pripojiť Maďarsko k Medzinárodnému trestnému súdu (ICC). ICC vydal 21. novembra 2024 zatykač na izraelského premiéra pre podozrenie z vojnových zločinov spáchaných v pásme Gazy.
Podľa servera ide zrejme o zdvorilostné pozvanie, keďže izraelské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že úvodný rozhovor prebehol v srdečnom tóne. Magyar vyhlásil, že si želá udržiavať úzke vzťahy medzi Maďarskom a Izraelom a pozval izraelského premiéra na oslavy 70. výročia vypuknutia revolúcie Maďarov proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956.
Netanjahu vyjadril presvedčenie, že srdečné vzťahy nadviazané s odchádzajúcim premiérom Viktorom Orbánom budú pokračovať aj počas funkčného obdobia Pétera Magyara. Obaja sa tiež dohodli na stretnutí ministrov zahraničných vecí, na ktorom by mali prediskutovať ďalšie posilnenie úzkych vzťahov medzi Izraelom a Maďarskom.
Magyar neposkytol žiadne konkrétne informácie o tomto telefonáte. V stredu večer na Facebooku iba uviedol, že telefonicky hovoril okrem iných s premiérmi Rumunska, Izraela, Írska a Portugalska, tiež s prezidentom Zväzu vojvodinských Maďarov (VMSZ) Bálintom Pásztorom a predsedom Maďarskej aliancie Lászlóm Gubíkom, ktorých pozval na budúci týždeň do Budapešti.
Orbánova vláda rozhodla o vystúpení Maďarska z ICC, keď vydal medzinárodný zatykač na izraelského premiéra pre genocídu. Oznámenie o tom sa zhodovalo s oficiálnou návštevou Netanjahua v Maďarsku od 2. do 6. apríla 2025.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)