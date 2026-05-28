Štvrtok 28. máj 2026
Magyar: Predložíme zámer pripojenia Maďarska k Európskej prokuratúre

Budúci maďarský premiér Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť/Brusel 28. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar vo štvrtok na Facebooku oznámil, že predloží zámer Maďarska pripojiť sa k Európskej prokuratúre (EPPO). Premiér to povedal vo videu po príchode do Bruselu, kde sa stretne s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie (NATO) Markom Ruttem a s belgickým premiérom Bartom De Weverom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Čoskoro oficiálne predložím predsedovi Európskej komisie a predsedovi Európskej rady zámer Maďarska pripojiť sa k Európskej prokuratúre,“ povedal Magyar.

Podľa jeho slov bolo toto rozhodnutie jedným z hlavných sľubov v kampani jeho strany Tisza pred parlamentnými voľbami z 12. apríla a je jedným z protikorupčných opatrení, ktoré maďarská vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené finančné prostriedky EÚ určené Maďarsku v dôsledku politiky vlády premiéra Viktora Orbána.

Magyar a delegácia členov jeho kabinetu budú o tejto otázke v Bruseli rokovať s predstaviteľmi EÚ a v piatok sa stretnú aj s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
