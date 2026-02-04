< sekcia Zahraničie
Magyar prednesie výročný prejav o stave krajiny deň po Orbánovi
Orbán v utorok oznámil, že 14. februára bude na Facebooku priamy prenos jeho prejavu, v ktorom zhodnotí uplynulý rok.
Autor TASR
Budapešť 4. februára (TASR) - Predseda maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar v stredu avizoval, že výročný prejav o stave krajiny prednesie v nedeľu 15. februára, teda deň po tom, čo stav krajiny zhodnotí premiér Viktor Orbán. S odvolaním sa na príspevok Magyara na Facebooku o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán v utorok oznámil, že 14. februára bude na Facebooku priamy prenos jeho prejavu, v ktorom zhodnotí uplynulý rok. Magyar na to zareagoval v stredu takisto na Facebooku, kde oznámil, že jeho výročný prejav bude 15. februára, a to na vlastnom podujatí strany TISZA.
„Od 16. februára v nadchádzajúcich 56 dňoch až do 12. apríla absolvujem svoje najintenzívnejšie a najdôležitejšie turné po krajine. Navštívim všetkých 106 volebných obvodov a stovky obcí a miest,“ dodal Magyar.
