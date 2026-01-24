< sekcia Zahraničie
Magyar predstavil líderku strany TISZA Orbánovú
Je prvou Maďarkou, ktorá získala doktorát na najstaršej diplomatickej akadémii v USA, Fletcher School v Bostone, poznamenal Magyar.
TASR
Budapešť 24. januára (TASR) - Líderkou maďarskej mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA zodpovednou za zahraničnú politiku je Anita Orbánová. V príspevku na sieti Facebook to v sobotu oznámil predseda strany TISZA Péter Magyar, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbánová bola v rokoch 2010 až 2015 osobitnou veľvyslankyňou Maďarska pre energetickú bezpečnosť a posledných päť rokov pracovala v telekomunikačnej spoločnosti Vodafone na vysokých pozíciách v Budapešti a Londýne.
„Druhá veľká nominácia roka, líderka zahraničných vecí strany TISZA a nová tvár maďarskej diplomacie: Dr. Anita Orbánová. Anita Orbánová je skúsená diplomatka a najvyššie postavená Maďarka v medzinárodnom obchodnom svete,“ napísal Magyar a dodal, že Orbánová sa vrátila domov z vrcholovej manažérskej pozície v Londýne.
Je prvou Maďarkou, ktorá získala doktorát na najstaršej diplomatickej akadémii v USA, Fletcher School v Bostone, poznamenal Magyar. Vyzdvihol, že ide o jediného maďarského diplomata, ktorý sa po odchode z ministerstva zahraničných vecí dostal aj na vrchol obchodného života.
Orbánovej poslaním bude podľa piatkových slov Magyara „obnovenie skutočnej maďarskej suverenity“. „Je mi cťou, že sa k nadchádzajúcej zmene režimu (vlády, pozn. TASR) jeden po druhom pridávajú najznámejší profesionáli krajiny,“ podčiarkol predseda strany TISZA.
Úlohou lídra pre hospodársky rozvoj a energetiku strany poveril Magyar tento týždeň Istvána Kapitánya. Ako viceprezident spoločnosti Shell patril medzi globálnu ekonomickú elitu, má rozsiahlu sieť kontaktov a seriózne skúsenosti s vedením. Nemá však za sebou politickú kariéru, píše server szeretlekmagyarorszag.hu.
