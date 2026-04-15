Magyar: Prezident Sulyok ma poverí zostavením novej vlády
Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu.
Autor TASR
Budapešť 15. apríla (TASR) - Kandidát víťaznej strany Tisza na post maďarského premiéra Péter Magyar v stredu vyhlásil, že ho prezident Tamás Sulyok poverí zostavením novej vlády. Nový parlament by podľa jeho slov mohol mať ustanovujúcu schôdzu už začiatkom mája, píše TASR podľa správ agentúr MTI, AFP a Reuters.
Nový parlament by sa mohol po prvýkrát zísť 4., 6. alebo 7. mája, uviedol Magyar podľa agentúry MTI po stretnutí s maďarským prezidentom. Sulyok v Sándorovom paláci, sídle úradu prezidenta, v stredu privíta aj predsedu porazeného Fideszu Viktora Orbána.
Šéf strany Tisza sa podľa svojich slov zhodol s prezidentom, že výmena vlády by mala prebehnúť rýchlo. Magyar požiadal Sulyoka, aby po vymenovaní novej vlády dobrovoľne odstúpil, inak Tisza využije svoj mandát a zmení ústavu.
Pred stretnutím Magyar novinárom povedal, že Sulyok je „neschopný stelesňovať jednotu maďarského národa, nehodný byť strážcom právneho štátu v Maďarsku a neschopný slúžiť ako morálny kompas alebo vzor pre maďarský ľud“.
Magyarova strana Tisza zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách a zabezpečila si pri tom ústavnú väčšinu. Po 16 rokoch sa tak v Maďarsku skončí éra vlády strany Fidesz úradujúceho premiéra Orbána.
