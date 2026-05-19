Utorok 19. máj 2026
Magyar pricestoval do Poľska na prvú oficiálnu zahraničnú návštevu

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 19. mája (TASR) - Nový predseda maďarskej vlády Péter Magyar v utorok pricestoval v rámci prvej zahraničnej cesty na dvojdňovú oficiálnu návštevu Poľska. V Krakove, kam pricestoval pravidelnou leteckou linkou s delegáciou niekoľkých ministrov, pred novinármi pripomenul záujem posilniť zoskupenie Vyšehradskej štvorky. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyar sa v Poľsku najprv stretol s krakovským arcibiskupom kardinálom Grzegorzom Ryšom a so štátnymi predstaviteľmi vo Varšave sa stretne až následne v stredu.

Magyar s členmi svojej delegácie absolvoval s kardinálom Ryšom súkromné stretnutie vo wawelskej katedrále.

Novinárom povedal, že cestu do Poľska si vybral ako súčasť tradície, a že je hrdý na to, že môže ďalej posilňovať poľsko-maďarské priateľstvo. Spomenul, že často citoval heslo „nebojte sa“ spájané s pápežom Jánom Pavlom II. Zdôraznil, že ho teší, že vzťahy medzi Budapešťou a Varšavou sa mohli vrátiť na predchádzajúcu úroveň.

Maďarsko podľa Magyara musí posilniť spoluprácu medzi krajinami V4 - Českom, Poľskom, Maďarskom a Slovenskom. Nevylúčil možnosť prizvania Rakúska do tohto zoskupenia.

Pripomenul, že bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro utiekol do Spojených štátov, a že exminister a jeho manželka pravdepodobne opustili kontinent tranzitom cez inú krajinu schengenského priestoru. Podľa neho pár mohol opustiť Maďarsko niekoľko hodín pred jeho inauguráciou do funkcie premiéra.

V poľskej metropole sa Magyar stretne s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Nawrockým. V Gdansku plánuje rokovanie s exprezidentom a niekdajším lídrom odborového hnutia Solidarita Lechom Walesom.

Maďarského premiéra sprevádza sedem ministrov. Z Krakova do Varšavy bude delegácia cestovať vlakom. Po návšteve Poľska bude Magyar pokračovať do Viedne a následne sa vlakom vráti do Budapešti.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
