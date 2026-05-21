Magyar pricestoval z Poľska do Rakúska, prijal ho kancelár Stocker
Autor TASR
Budapešť/Viedeň 21. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar pricestoval vo štvrtok zo svojej prvej oficiálnej zahraničnej cesty v Poľsku do Rakúska. Vo Viedni ho s vojenskými poctami prijal rakúsky kancelár Christian Stocker. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nový predseda maďarskej vlády podľa index.hu počas volebnej kampane viackrát avizoval, že by chcel posilniť a aj rozšíriť spoluprácu zoskupenia Vyšehradskej skupiny (V4), ktorej členmi sú Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
