Štvrtok 21. máj 2026
Magyar pricestoval z Poľska do Rakúska, prijal ho kancelár Stocker

Na snímke Péter Magyar. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť/Viedeň 21. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Péter Magyar pricestoval vo štvrtok zo svojej prvej oficiálnej zahraničnej cesty v Poľsku do Rakúska. Vo Viedni ho s vojenskými poctami prijal rakúsky kancelár Christian Stocker. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Magyara má neskôr prijať aj rakúsky prezident Alexander Van der Bellen.

Nový predseda maďarskej vlády podľa index.hu počas volebnej kampane viackrát avizoval, že by chcel posilniť a aj rozšíriť spoluprácu zoskupenia Vyšehradskej skupiny (V4), ktorej členmi sú Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
